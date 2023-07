Lautaro spaventa l’Inter: 65 milioni

L’estate dei grandi big in vendita può comprendere anche Lautaro Martinez, c’è una squadra pronta a offrire 65 milioni di euro all’Inter.

Il capitano nerazzurro rischia di fare la valigia, la finale di Champions League persa contro il Manchester City potrebbe essere stata l’ultima partita con l’Inter. Una mossa che sconvolge i tifosi, Martinez è pronto alla partenza.

Nel corso dell’ultima stagione ha rafforzato la sua leadership, vinto un mondiale con l’Argentina e arrivato quasi al traguardo di una Champions insperata. Lautaro Martinez ha vissuto un grande 2022-23, consapevole come il suo talento sia arrivato alla massima maturazione.

Un attaccante completo e in grado di poter giocare con qualunque partner d’attacco, basti pensare come abbia sempre giocato al massimo con Dzeko o Lukaku. Ora che non avrà entrambi al suo fianco in nerazzurro, potrebbe addirittura lasciare l’Inter e scegliere una nuova destinazione, è pronta un’altra offerta folle in questo calciomercato.

Martinez via dall’Inter, dove giocherà

Tra gli attaccanti da comprare probabilmente è quello che garantirebbe sin da subito una grande continuità. Sia come senso del gol ma soprattutto nel fare giocare la squadra al meglio, integrandosi sin da subito tatticamente. Qualità apprezzate all’estero, dove ci sono team che possono spendere senza problemi e regalarsi così colpi importanti in vista della prossima stagione. Una squadra su tutte sta pensando all’affare, considerando come ci siano anche buoni rapporti con l’Inter: Martinez al Chelsea per 65 milioni, una trattativa che torna ora di moda.

Come riporta Fichajes, ci sarà un nuovo assalto dei blues, che puntano con decisione sull’argentino per l’attacco. Il nuovo allenatore Mauricio Pochettino sogna una coppia con Lukaku ma in versione inglese, considerando come il belga, a meno di super offerte dall’Arabia, rimarrà in Premier, in quanto pesa a bilancio per 70 milioni. Leggermente meno è il prezzo fissato per Martinez, 60 milioni di sterline (65 mln in euro) con l’offerta cash potrebbe fare vacillare l’Inter nei prossimi giorni, procedendo così a un clamoroso trasferimento in casa Chelsea.

Lautaro Martinez in Premier, una situazione che non piace ai tifosi nerazzurri, sempre dalla parte dell’argentino ma che mal digerirebbero un cambio di maglia. Gli inglesi da tempo stanno studiano questo colpo, all’argentino andrebbe un contratto di almeno dieci milioni annui e un ruolo da leader incontrastato nell’attacco. Il Chelsea sogna così un grande tridente, affiancando Lautaro a Nkunku e Jackson, difficilmente potrebbero essere inserite contropartite in una trattativa che sconvolgerebbe i piani dell’Inter.