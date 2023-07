Mercato Juventus, svolta nel futuro di Pogba: scelto il sostituto

Mercato Juventus, le pedine iniziano a muoversi in maniera importante. In tal senso centrale in questa vicenda è la posizione di Paul Pogba, il cui futuro subisce una svolta non di poco conto. Ed i bianconeri hanno individuato anche il possibile sostituto.

La stagione che si è da poco conclusa per la Juventus è stata a dir poco deludente ed al di sotto delle aspettative. Dopo quanto fatto sul mercato nella passata estate, ci si aspettava sicuramente di più. Almeno di poter lottare per il titolo più a lungo di quanto sia poi realmente avvenuto. Uno dei fattori che ha inciso da questo punto di vista è stato sicuramente l’infortunio di Pogba, rimasto fuori in infermeria per tanti, troppi mesi. In tal senso, però, arriva una svolta che lo riguarda in prima persona e che può avere una ricaduta importante sul futuro prossimo della compagine bianconera.

Mercato Juventus, svolta nel futuro di Pogba

Uno dei problemi principali della passata stagione della Juventus è stato senza ombra di dubbio quello del gol. Gli attaccanti, per quanto tutti di un certo spessore, a partire da Vlahovic fino ad arrivare a Milik, hanno faticato tremendamente a trovare la via della rete. Per questo Massimiliano Allegri, al di là di chi sarà il numero 9, deve correre ai ripari.

Stando a quanto raccontato da TuttoSport oggi in edicola, il tecnico ex Milan sta pensando di cambiare modulo e di inserire un fantasista per dare maggiori rifornimenti alle punte. In tal senso, la candidatura di Paul Pogba è molto forte, dal momento che ha i numeri per giocare lì. Preoccupa, però, la sua tenuta fisica e di conseguenza la Juve cerca dei potenziali sostituti da affiancare all’ex Manchester United. Attenzione, dunque, al profilo di Yusuf Yazici, in prestito al Trabzonspor nella passata stagione ma di proprietà del Lille.

Juventus, Yazici come alternativa a Pogba

Classe 1997, Yazici è un trequartista puro ed è stabilmente parte integrante della Nazionale turca. Lo scorso anno, complice anche qualche infortunio di troppo, non ha trovato troppo spazio, ma le sue qualità sono fuori discussione. Molto duttile, all’occorrenza può agire anche da prima o da seconda punta. E’ alto più di un metro e ottanta ed anche da questo punto di vista, dal momento che è bravo ad inserirsi, può essere un fattore.