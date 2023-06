Inter, il retroscena fa tremare i polsi ai tifosi: l’annuncio

In casa Inter potrebbero diventare realtà dei cambiamenti molto rilevanti all’interno dell’assetto societario: arriva l’annuncio in diretta

A prescindere dall’esito, la stagione dell’Inter è stata indubbiamente brillante. È vero, l’obiettivo principale (lo Scudetto) è sfumato addirittura nel giro di qualche mese, complice un percorso a dir poco straordinario da parte del Napoli targato mister Luciano Spalletti.

Un campionato di alti e bassi con ben dodici sconfitte in Serie A, un cammino europeo a dir poco sorprendente. E ora il club nerazzurro si trova dinanzi ad una grossa opportunità. Tra poche ore andrà in scena la finale di Champions contro il City di Pep Guardiola. Ma non solo questo quest’anno. Vale sicuramente meno del trofeo dalle grandi orecchie, ma anche la conquista della Coppa Italia merita di essere sottolineata.

Anche perché si tratta del secondo successo consecutivo dei nerazzurri nella competizione in argomento. Stesso discorso per quanto concerne la Supercoppa Italiana. Insomma, il Re di Coppe Inzaghi si è guadagnato a pieni voti la permanenza sulla panchina nerazzurra e nelle settimane a venire potrebbe perfino prolungare il contratto in scadenza giugno 2024. A dimostrazione di come la società meneghina sia più che convinta a proseguire il cammino intrapreso insieme al trainer piacentino. Detto questo, la dirigenza capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta è chiamata a potenziare la rosa a disposizione, al fine di alzare l’asticella nella prossima annata sportiva.

Ci sono già diversi nomi sul tavolo: alla ‘Beneamata’, in particolare, piace parecchio Davide Frattesi, per il quale si registra la concorrenza di diversi club, tra cui Juventus e Roma. In più, l’Inter vorrebbe aggiungere alla propria rosa Carlos Augusto del Monza, dato che Gosens potrebbe abbandonare la nave. E attenzione, poi, a ciò che potrebbe accadere nel prossimo futuro sul fronte societario. A tal proposito, nell’ultimo periodo si è parlato di un interessamento concreto da parte di Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese proprietario della XXI Century Capital.

Inter, doppio annuncio su Zilliacus

La società in questione, di recente, aveva annunciato di aver costituito un fondo multimiliardario, concentrato esclusivamente sugli investimenti nel calcio in Europa. Di Zilliacus ha parlato il noto giornalista, nonché direttore di ‘Radio Radio’, Ilario Di Giovambattista, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda sul canale Twitch di Tv Play.

“Una persona autorevole mi ha detto che l’Inter sta per essere data in mano a questo Zilliacus, che è in trattativa da mesi con Zhang. Dopo la finale di Champions dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale“, ha dichiarato il collega.

Ma nelle scorse ore lo stesso Zilliacus ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio profilo Twitter che fanno presagire tutt’altro scenario: “Il proprietario dell’Inter ha detto che il club non è in vendita e dobbiamo rispettare questa volontà“. Insomma, sembra che in realtà anche questa pista sia destinata a tramontare, almeno per adesso.