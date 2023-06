Clamoroso: il Milan tratta il nuovo allenatore

Il Milan tratta il nuovo allenatore che potrebbe sostituire Stefano Pioli a partire dalla prossima estate: la notizia che spiazza i tifosi

Stefano Pioli ha concluso una stagione abbastanza negativa per il Milan. I rossoneri non sono mai stati in lotta per lo Scudetto, sono stati eliminati dalla Coppa Italia e l’Inter ha avuto la meglio in modo netto in Supercoppa e Champions League.

Il terremoto che ha colpito il Milan, ha portato all’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara. E Cardinale ha optato per dare più potere decisionale a Furlani e Moncada, la nuova coppia rossonera che si occuperà del mercato. Sono diversi i giocatori monitorati dal Milan per la prossima estate. Sembra tutto fatto per l’arrivo di Daichi Kamada a parametro zero dall’Eintracht Francoforte. Poi servirà sicuramente un centrocampista importante, visto l’infortunio subito da Ismael Bennacer che lo terrà fuori per diversi mesi.

Un altro giocatore finito nel mirino del club è Evan N’Dicka, difensore centrale che ha già dato la sua parola alla Roma. Le ultime indiscrezioni portano a uno Stefano Pioli ben saldo sulla panchina rossonera, ma non tutto è certo nel mercato di oggi. E infatti il Milan starebbe valutando un altro nome per il presente e per il futuro.

Milan, per la panchina si valuta Bordalas

Secondo quanto riferito da Todofichajes.com, il nome principale per sostituire Stefano Pioli è José Bordalas. Il tecnico spagnolo è arrivato lo scorso aprile al Getafe e lo ha condotto alla salvezza. Il club di Madrid vorrebbe tenere l’allenatore anche per il prossimo anno, che ha apertamente dichiarato di ispirare le proprie idee di gioco a quelle di Jurgen Klopp.

Ma il Milan sta provando con insistenza a convincerlo ad arrivare a Milano per prendere il posto di Pioli e la leva è la partecipazione alla prossima Champions League. Una grande occasione per Bordalas, che ha sfiorato proprio col Getafe qualche anno fa.

La situazione di Bordalas contrattualmente è facilmente risolvibile, visto che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Il Milan si trova di fronte a quella che sarà una vera e propria rivoluzione, con diversi giocatori in uscita.

Da valutare anche quelli arrivati la scorsa estate è che non si sono espressi sui massimi livelli. Come per esempio Charles De Ketelaere, la cui gestione da parte di Pioli non ha fatto per niente piacere al Milan. Insomma, la situazione dei rossoneri è in continua evoluzione.