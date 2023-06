Blitz dopo Istanbul: 120 milioni, ‘scippo’ Guardiola alla Serie A

Pep Guardiola è pronto a concedersi un assoluto top player, bussando in Serie A con un’offerta importante da 120 milioni di euro.

La finale di Champions League è il primo obiettivo del Manchester City, il secondo verrà svelato direttamente nella prossima settimana andando direttamente a trattare con una big italiana per un colpo che cambierà decisamente il mercato tra Italia e Inghilterra.

Il Manchester City è a un passo dalla storia, punta a trionfare per la prima volta in Europa dopo anni di delusione. La finale contro l’Inter sembra l’occasione giusta per mettere un sigillo importante nella storia del club. Guardiola ha l’opportunità di vincere nuovamente in Europa, anni dopo il trionfo in Catalogna con il Barcellona.

Nonostante una squadra quasi perfetta il City vuole rinforzarsi ancora. In difesa e non solo, l’obiettivo è avere una squadra che guida in Europa per diversi anni. Un colpo per la piazza e per trovare il partner perfetto per Haaland. Il denaro non manca di certo agli inglesi per chiudere l’operazione. Stiamo parlando del talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia.

Guardiola strappa un big alla Serie A

Sarà una trattativa importante, sono in ballo diversi milioni di euro e, proprio per questo, gli inglesi dovranno mettere a punto un piano definitivo per strappare il top player alla concorrenza. Non è solo il Manchester City interessato, le sirene del Real Madrid sono sempre accese e bisognerà agire con bravura.

Proprio la vittoria della Champions League potrebbe essere la molla decisiva per convincere tutti, Kvara dal Napoli al City, una bella operazione che porterebbe un incasso record per la società campana.

Arrivato la scorsa estate per poco più di 10 milioni di euro De Laurentiis potrebbe fare una mega plusvalenza con il giovane talento georgiano. Con 120 milioni di euro – e il sacrificio di un uomo squadra – potrebbe rimanere a Napoli senza problemi Osimhen, evitando così ulteriori cessioni. Il City comunque è intenzionato a fare il blitz, il georgiano rimane un top player assoluto e per lui potrebbe essere pronta una maxi offerta da 10 milioni annui.

Kvara potrebbe rinnovare col Napoli e andare via successivamente, inserendo una clausola speciale l’affare si allungherebbe ma potrebbe essere ugualmente portato a termine già quest’estate. Resterà da capire quanto potrà aspettare il City, mentre in casa campana si fanno due conti. Kim con la clausola andrà allo United per 50 milioni, Kvara si muoverebbe per 120: un maxi incasso che potrebbe portare altri campioni a vestire la maglia azzurra.