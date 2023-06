Formula 1 ridicolizzata, è di nuovo bufera: “Una barzelletta”

La Formula 1 ha subito un durissimo attacco nelle ultime ore. Questo sta facendo riflettere anche i moltissimi appassionati del Circus

Parole piuttosto pesanti che riportano alla luce un’antica battaglia. Tra commenti negativi e perplessità ora rischia di saltare definitivamente il banco. Domenicali deve stare attento. Il Mondiale deve fare i conti con una nuova importante tegola, è esplosa una nuova polemica.

Uno dei temi maggiormente dibattuti attorno alla Formula 1 è sempre quello dello spettacolo. Sin dalla sua fondazione nel 1950, il campionato mondiale della classe regina doveva riuscire ad esprimere il massimo potenziale esistente dal punto di vista tecnico per le automobili ma allo stesso tempo riuscire a portare lo spettacolo ai massimi livelli. Nell’ultimo periodo, a causa dei tetti economici di spesa introdotti dalla Federazione per moderare i costi della F1, si è arrivati ad una paradossale diminuzione della competitività.

Rendere le macchine più uguali possibili, per favorire l’eguaglianza fra i vari piloti (facendo vincere il migliore) si è rivelata un’utopia. Basti vedere cosa sta succedendo dall’introduzione dell’era ibrida nel 2014. La grandissima rivoluzione motoristica che ha coinvolto il Circus ormai un decennio fa, ha dapprima portato al dominio Mercedes, incontrastato per 8 anni, e poi alla resurrezione della Red Bull. Lo scorso anno e in questo 2023, Max Verstappen gareggia contro se stesso, alla mera ricerca dei record.

Formula 1 contro IndyCar, il durissimo attacco di Will Power: “In confronto è una barzelletta”

Tutto questo non è di buon auspicio per il futuro e di certo non trasmette in altri “mondi” del Motorsport l’immagine di una Formula 1 attrattiva. Per farsene un’idea basta sentire cosa ne pensa uno dei piloti più in voga in IndyCar, ovvero Will Power, che corre per il famoso team Penske.

Il driver australiano, intervistato da NBC Sports, ha dichiarato: “La IndyCar è la categoria più dura del mondo. La Formula 1 è una barzelletta in confronto, se pensiamo al livello di competizione. Noi siamo il livello più alto del Motorsport”.

Insomma un duro attacco che affonda le radici nella realtà, visto quello che accade nelle gare americane e nella “Formula noia” a cui spesso ci troviamo ad assistere. Stefano Domenicali, Ceo di Liberty Media, deve correre ai ripari prima che questi giudizi si trasformino in un calo degli spettatori. Per ora dal punto di vista delle presenze negli autodromi e davanti alla tv, non si percepisce questo rischio, ma il tema non si può prendere sotto gamba, specie per il futuro.