Milan, tifosi senza parole: gli hanno preferito De Ketelaere

Il flop di Charles De Ketelaere fa aumentare i rimpianti del Milan, che ha mancato l’appuntamento con la finale di Champions League ed ha un altro grande rimorso.

I tifosi rossoneri sono affranti dopo l’eliminazione nel derby contro l’Inter, che ha confermato come il mercato di Maldini e Massara abbia avuto delle pecche importanti, come nel caso di De Ketelaere, preferito a un altro top player. Una storia di sliding doors ma anche di occasioni perdute per i rossoneri. Manca poco al termine della stagione, per il Milan non resta ora che chiudere il campionato con tre vittorie cercando quel piazzamento in Champions ora diventato unico obiettivo.

Un obiettivo nemmeno tanto facile, c’è un calendario non semplice, vedi il big match contro la Juve. La panchina rossonera inoltre non convince, uno su tutti è il giovane belga Charles De Ketelaere. Forse l’esempio di un mercato non efficace e poco fortunato. Soprattutto considerando chi poteva arrivare al suo posto e ha dimostrato, anche in questa stagione, di essere un calciatore determinante: al posto di CDK forse si parlerebbe di ben altro Milan.

La consapevolezza dell’errore è enorme, considerando come – a conti fatti – l’operazione economica sarebbe stata sia più conveniente, nonché la resa in campo poteva essere massima. Un rimpianto della stagione che i tifosi, ma anche Maldini e Massara, ricorderanno per un pezzo, la scelta rossonera è stata un azzardo vero e proprio. Il Milan poteva comprare Paulo Dybala, quando era in regime di svincolo dalla Juventus dopo esser stato seguito per lungo tempo dagli osservatori rossoneri.

Milan, il rimpianto è su un top player

Le parole di Paolo Maldini a Sky Sport sono così un colpo al cuore per i tifosi rossoneri: “Potevamo andare su Paulo Dybala, ma non sarebbe stato giusto per il nostro progetto, condiviso con la proprietà. Noi compriamo giovani, si rischia che facciano fatica come capitato a Sandro Tonali, ma questa è la nostra idea di calcio, chiaramente un esempio di calciatore che deve crescere è De Ketelaere. Anche Origi deve dare molto di più”.

Dichiarazioni che sottolineano una sorta di bocciatura per quanto fatto, seguendo uno stile consolidato non c’è stata la giusta fortuna nelle scelte. Secondo i tifosi, però, nell’anno di conferma dopo aver vinto lo scudetto serviva proprio un altro tipo di mercato, e la Champions lo ha dimostrato: con un po’ di attenzione ai dettagli, e gli uomini giusti per l’Europa, la finale sarebbe stata accessibile.