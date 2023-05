Milan, non ci sono dubbi: Maldini ha confermato tutto

A margine della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan Paolo Maldini ha confermato un affare di mercato rossonero.

Il Milan è stato eliminato dalla Champions League per opera dell’Inter che ora vola ad Istanbul per la finale. I rossoneri però possono sorridere per un affare di mercato confermato da Paolo Maldini.

Momento difficile in casa Milan con i rossoneri che hanno perso l’occasione di centrare la finale di Champions League venendo eliminati dai cugini dell’Inter. Ora per il club meneghino restano poche speranze di centrare un posto tra le prime quattro. Per la società è tempo di pensare anche al calciomercato. Il direttore tecnico dei rossoneri Paolo Maldini ha confermato un affare ai microfoni di Mediaset in seguito alla partita di martedì sera tra rossoneri e nerazzurri.

Calciomercato Milan, Maldini non ha dubbi: il colpo si fa

Il dirigente rossonero ha confermato che Rafael Leao rinnoverà il contratto con il Milan, con il portoghese che è ad un passo dalla firma con il club meneghino. Una telenovela che volge quindi al termine con il classe 1999 pronto a legarsi ancora a lungo al club meneghino. Maldini ha affermato: “Ci sono piccolissime cose da mettere a posto – ha detto ai microfoni di Mediaset – siamo ai dettagli ma la cosa si farà certamente”.

Parole che strappano un sorriso ai tifosi del Milan che potranno quindi godersi ancora l’attaccante portoghese in rossonero. Un giocatore fondamentale per la squadra di Pioli come dimostrato in occasione della partita d’andata contro l’Inter dove il Milan privo del suo bomber non ha creato problemi ad Onana. Un rinnovo che porterà Leao a legarsi al Milan fino al giugno del 2028 con l’ex Lille che avrà una clausola rescissoria che si dovrebbe aggirare intorno ai 170 milioni di euro.

L’interesse delle grandi squadre europee nei confronti della punta del Milan è sempre vivo anche se al momento appare difficile immaginare una sua partenza già in estate. La possibile mancanza del Milan dalla prossima Champions League però potrebbe portare diversi club a bussare alla porta dei rossoneri. Con il rinnovo del contratto il Milan si mette al riparo dal rischio di perderlo a costo zero e di sentirsi in obbligo di cederlo con un anno di anticipo rispetto alla scadenza per monetizzare. Una mossa fondamentale per le casse del club dopo i numerosi giocatori di valore persi a zero negli anni passati come Donnarumma, Calhanoglu, Romagnoli e Kessié.