Decisione improvvisa, resta alla Juve: scattato il rinnovo

La Juve è costretta suo malgrado al rinnovo. I tifosi non ne sono felici, ma la decisione è inequivocabile. Manca solo l’ufficialità.

L’intero gruppo della Juventus è in trepidante attesa per il delicatissimo incontro decisivo delle due semifinali di Europa League contro il Siviglia. Si riparte infatti da una situazione di totale equilibrio, ma i bianconeri sono comunque chiamati a tirar fuori il meglio soprattutto dopo una precedente prestazione che non ha fatto piacere ai tifosi.

Anche il tecnico Massimiliano Allegri non ha alcuna intenzione di prendere sottogamba il match in Spagna, fondamentale per l’accesso in finale. Allegri sta lavorando sull’undici titolare per la sfida in terra iberica. Tra questi dovrebbe figurare anche un elemento che ha fatto trapelare moltissimi dubbi sul proprio futuro in bianconero.

Uno di quelli che, sulla carta, avrebbero dovuto salutare già nel corso della sessione estiva di mercato in virtù della scadenza di contratto. Eppure, per il terzino sinistro è cresciuta l’attesa nel far scattare il prolungamento automatico a fronte del raggiungimento di un numero minimo di presenze da titolare fissato al 50% in questa stagione. Parliamo del terzino brasiliano Alex Sandro.

Calciomercato, preziosa riconferma per Allegri: resiste la caccia all’erede

Il calciatore, a sorpresa, non lascerà a fine anno, ma lascerà – a parametro zero – la ‘Vecchia Signora‘ il prossimo 30 giugno 2024. Fino ad allora resterà una pedina preziosa alle dipendenze di Allegri soprattutto per l’impegno in fase di non possesso come fatto in fondo nel corso di questa stagione.

Il calciatore brasiliano è un ‘lontano parente’ di quello ammirato al Porto, alla Juve non ha mai espresso il suo gioco ma allo stesso tempo è ormai diventato un uomo di esperienza per lo spogliatoio. Intanto, a suo vantaggio dovrebbero essere confermate le medesime condizioni contrattuali con un contratto, davvero molto conveniente (e tanto criticato dai tifosi) di 6 milioni di euro all’anno.

In futuro, la Juventus potrà contare sulle prestazioni in crescita del giovane Andrea Cambiaso prelevato dal Genoa e rigirato in prestito al Bologna delle meraviglie di Thiago Motta, ma non si esclude che la dirigenza bianconera continuerà a sondare alcuni profili di spessore che possano fare le veci del brasiliano a seguito del suo addio. Anche per il collega Juan Cuadrado il discorso non cambia, se non che il colombiano dovrebbe lasciare Torino in via ufficiale già dal prossimo giugno. La Juve blinda ‘suo malgrado’ il ruolo di terzino sinistro.