Fede Nargi signora in rosso: l’intimo trasparente è super

L’ultimo scatto di Federica Nargi lascia senza parole con l’ex velina che si mostra con un intimo rosso trasparente.

Senza dubbio una delle donne più belle in Italia, Federica Nargi è molto apprezzata sui social e l’ultima foto postata dalla classe 1990 lascia tutti i suoi fan senza fiato.

Modella molto apprezzata a livello nazionale, Federica Nargi è una influencer di successo come confermato dai 4,2 milioni di followers che la ragazza può vantare su Instagram. Ogni post dell’ex velina di Striscia la Notizia è visualizzato quindi da tantissime persone, fornendo una pubblicità dal riscontro immediato. L’ultima foto postata sul proprio profilo ha lasciato senza parole i fan della ragazza che si è mostrata con un intimo rosso trasparente che lascia poco spazio alla fantasia.

Federica Nargi conquista tutti, l’ex velina è strepitosa in intimo

Il suo legame con il mondo del calcio è molto forte considerata la sua relazione con Alessandro Matri. L’ex velina di Striscia la Notizia è infatti legata all’ex calciatore sin dai tempi in cui vestiva la maglia della Juventus. Sempre presente allo stadio per seguire il suo compagno, la Nargi non ha infatti mancato di presenziare sulle tribune delle squadre per le quali ha giocato il classe 1984, dai bianconeri al Milan, passando anche per Fiorentina e Lazio.

Federica Nargi ed Alessandro Matri hanno avuto due bambine con i due che non mancano di raccontare scene di vita quotidiana con foto e video sui social. La bella Federica è infatti molto apprezzata anche dal pubblico femminile con la Nargi che si racconta con ironia e simpatia sui social riuscendo ad entrare in contatto con il pubblico non solo per la sua bellezza.

Ogni post pubblicato dalla Nargi è un sicuro successo ma l’ultimo scatto si può tranquillamente affermare che abbia tolto il fiato a tutti i suoi fan. La bella romana si mostra infatti con un intimo rosso con delle trasparenze che ne aumentano la sensualità. Una foto che ha conquistato da subito gli apprezzamenti del pubblico, sia maschile che femminile, che non ha potuto far altro che riconoscere la bellezza senza pari della showgirl.

Lo scatto in questione ha raccolto nel giro di poche ore decine di migliaia di like e moltissimi commenti tutti volti a sottolineare la bellezza della ragazza, di cui alcuni esilaranti come: “In un’altra vita voglio rinascere Matri”.