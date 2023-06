Cecilia Capriotti, il vestito è piccante: tutto in vista

Cecilia Capriotti è una delle influencer più seguite sul web e le ultime foto anticipano nettamente l’estate con un look da urlo.

L’attrice è sempre più osservata su Instagram, c’è uno zoccolo duro di fan che resiste e rimane sempre più estasiato dalle sue forme. Cecilia Capriotti è in formissima e di certo non fa nulla per nasconderlo.

Attrice, influencer e soprattutto donna che ammalia i fan in ogni scatto. Cecilia Capriotti è una garanzia di like per quanto riguarda i followers, sempre pronti e attenti a ogni minimo scatto. Recentemente impegnata nel programma Back to School su Italia 1, ha fatto sorridere sul web per le lezioni di spagnolo e per la geografia, con clip video diventati virali sul web. Non solo rudimenti scolastici, comunque, per la Capriotti che ha un lungo curriculum con varie esperienze a renderla polivalente.

Ha recitato al cinema, nelle serie tv, ha condotti programmi sportivi e non, e ha fatto sempre sfoggio della sua bellezza, partendo sin dagli albori nel 2000 quando si classificò quarta a Miss Italia. Il segreto di tanta longevità è ancora sconosciuto, di certo Cecilia Capriotti ha mantenuto il fascino intatto e semmai ha aggiunto un po’ di mistero.

Cecilia Capriotti, un vestito davvero hot

Le ultime foto quindi confermano come il pubblico apprezzi decisamente le curve della influencer, ha superato i 500 mila fan su Instagram e punta ad aumentare il suo numero sui social. E lo fa con delle immagini che lasciano senza fiato, da far invidia a tante giovani colleghe con un nuovo completo che la rende decisamente audace. Il corto vestito nero è una gioia per gli occhi dei fan.

Commenti e like arrivano in escalation, in molti fanno i complimenti alla Capriotti sottolineando come la sensualità col vestito nero sia arrivata ai massimi livelli. Uno shooting fotografico ben riuscito stando al gradimento del pubblico e che renderà felici anche chi ha pubblicizzato questa partnership, lanciando il prodotto e facendolo diventare di tendenza tra le donne.

Cecilia Capriotti is on fire, il pubblico vuole vederla ora maggiormente in tv. Non bastano solo le partecipazioni ai programmi, quando sarebbe giunto anche il momento di vederla maggiormente impegnata. Un po’ come nel calciomercato, è l’estate il periodo decisivo per definire al meglio la stagione 2023-24 e chissà che per la Capriotti non possano aprirsi gli spazi per una trasmissione. Di certo, partirebbe con un buon numero di fan a garantire ascolti sicuri in tv.