Pioggia di gol: fenomeno pronto per sbarcare in Serie A

Il giovane talento è definitivamente esploso. Presto potrebbe fare ritorno nel nostro campionato, c’è grande attesa.

L’esperienza all’estero ha portato maturità e consapevolezza al giovane calciatore che adesso è uno dei leader indiscussi della sua squadra: il futuro in Serie A non è affatto da escludere.

Le prestazioni fornite negli ultimi mesi hanno attirato le attenzioni di diversi club in giro per l’Europa e con essi anche di club italiani. Il promettente calciatore fa gola a diverse società sia per il talento che per la giovanissima età. Il futuro resta ancora tutto da districare ma le possibilità che approdi nel campionato italiano, anche solo in prestito, si fanno sempre più alte.

La fine dei campionati ha segnato l’avvicendamento che ogni anno si consuma in questo periodo. Il calcio giocato, quello del campo, inizia a far posto al mercato e alle machiavelliche trattative che infiammano l’estate pallonara. In Italia le attenzioni di questo periodo si sono riversate sulle finali delle coppe europee dove in ognuna di esse vi era una rappresentante della Serie A.

Il baby fenomeno ha stregato l’Italia: gol a raffica e giocate sensazionali

Nel frattempo, però, in Sudamerica sta andando in scena una delle kermesse più interessanti del panorama calcistico: il Mondiale Under 20. L’Italia di Nunziata ha conquistato il pass per la finalissima che si disputerà all’Estadio Ciudad de La Plata dove gli azzurrini sfideranno i pari età dell’Uruguay. Uno dei protagonisti indiscussi della cavalcata azzurra è Cesare Casadei, centrocampista di proprietà del Chelsea.

Nell’estate 2022 il suo passaggio dall’Inter al Chelsea per 15 milioni aveva creato non poche polemiche. Dopo qualche mese di apprendistato con le giovanili Blues, Casadei è stato mandato in prestito al Reading dove in metà campionato ha raccolto 15 gettoni e un gol. Nella kermesse iridata under 20, però, l’ex talento dell’Inter è salito in cattedra trascinando i suoi verso la finale con 7 gol e 2 assist in 6 partite.

Le prestazioni in Sudamerica non sono affatto passate inosservate e diversi club starebbero chiedendo informazioni al Chelsea per averlo a disposizione per la prossima stagione. Dopo il lauto investimento della scorsa estate, però, è molto probabile che il Chelsea possa avallare una sua partenza solo a titolo temporaneo per farlo maturare ulteriormente. In Serie A, escludendo le big, praticamente ogni squadra vorrebbe aggiungerlo al proprio organico. Casadei, adesso, è focalizzato sulla finale del mondiale di categoria ma già nel prossimo futuro potrebbe, dunque, far ritorno in Italia.