Torna in Serie A, colpo Castagne: che affare

Timothy Castagne è pronto a lasciare la Premier League per fare il suo ritorno in Italia, dove con la maglia dell’Atalanta ha fatto vedere delle ottime cose

Certe volte ritornano. Anzi, in questi caso: certi calciatori ritornato. Timothy Castagne è pronto a riabbracciare l’Italia. Quello di questa stagione, sia per lui che soprattutto per il Leicester City, è stata completamente da dimenticare. Retrocessione in Championship dopo che, sette anni fa, erano saliti sul tetto più grande vincendo la Premier League.

Adesso, nel team dei ‘Foxes‘, si verificheranno un bel po’ di addii. Tra questi proprio l’ex bergamasco che si sta iniziando a guardare attorno. Le ammirazioni nei suoi confronti di certo non mancano. Tanto è vero che due top club di Serie A sono pronti ad avviare una vera e propria asta per aggiudicarsi le sue prestazioni.

Arrivato a settembre del 2020, dopo quasi tre anni il nazionale belga è pronto a fare ritorno nel nostro campionato. Nonostante il suo contratto vada in scadenza il 30 giugno del 2025, il calciatore non ha alcuna intenzione di rimanere a giocare nella Serie B inglese ed è pronto a chiedere la cessione. Così come faranno altri suoi compagni. Sulle sue tracce si sono fiondate due squadre che intendono rinforzarsi in vista della prossima stagione.

Leicester, Castagne può lasciare: in A ci pensano in due

Soprattutto per la nuova edizione della Champions League dove non vogliono farsi trovare impreparate. Stiamo parlando della Lazio e dell’Inter. Il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, lo ha sempre apprezzato. Tanto è vero che lo voleva a tutti i costi sia quando allenava il Napoli che quando guidava la Juventus. Questa volta, però, potrebbe essere quella buona. Anche se non è tutto così facile come sembra.

All’ombra ci sarebbe proprio un’altra squadra nerazzurra, ma quella di Simone Inzaghi. In questo momento la sua valutazione di mercato è decisamente molto alta. 28 milioni di euro è il prezzo del suo cartellino. Le squadre interessate non hanno alcuna intenzione di sborsare quella cifra e sono pronti a chiedere al Leicester un importante sconto per liberarsi del calciatore. Sconto che potrebbe verificarsi visto la retrocessione del club.

Attenzione però visto che non è da scartare il possibile interesse di qualche altro team di Premier pronto a creare non pochi problemi alle italiane. Con la maglia dell’Atalanta, oltre a fornire un ottimo numero di assist, si toglieva spesso la soddisfazione di andare a segno. In questa stagione ci è riuscito solamente in 2 occasioni. Gol che non sono affatto bastati ad evitare la retrocessione della squadra inglese.