La trasparenza lascia senza fiato: Zaira è bollente

Zaira Nara lascia tutti senza fiato. A Cannes la modella argentina ha sorpreso con le sue trasparenze. Rimasti di stucco anche i tanti fan sui socia. Diversi di “mi piace” e i commenti.

Tutti ai piedi di Zaira Nara. Persino Cannes. Nella nota località francese si è svolto, come è consuetudine in questo periodo dell’anno, il famoso Festival del Cinema.

Quest’anno le proiezioni si sono svolte dal 16 al 27 Maggio. Hanno calcato il Red carpet della kermesse diversi volti del mondo del Cinema e, più in generale, dello spettacolo. Tra questi ha sfilato anche Zaira Nara. La nota modella argentina, sorella della più famosa Wanda, ha lasciato tutti di stucco con la sua sola presenza. Zaira Nara, di due anni più giovane rispetto a lady Icardi, è riuscita a costruirsi una carriera senza restare nell’ombra, quasi ingombrante si potrebbe dire, della sorella. Zaira, infatti, è famosa in tutto il mondo per via dei suoi servizi fotografici e dei suoi progetti legati al mondo del glamour.

Zaira Nara, poco gossip per la sorella di Wanda

Zaira Nara, la famosa sorella di Wanda Nara, è nota in Sudamerica e anche in tutto il Mondo. Di certo, però, non allo stesso modo della sorella maggiore. Un’altra differenza sostanziale, rispetto alla sorella più famosa è che Zaira Nara non presenzia spesso sui giornali che parlano, solitamente, di Gossip. Sotto questo aspetto, infatti, Zaira risulta essere più “discreta” rispetto a Wanda Nara che è, quasi, sempre, protagonista di qualche notizia di gossip. È ormai noto da qualche mese il ricongiungimento di Wanda con l’ex bomber dell’Inter Mauro Icardi.

Zaira Nara ha sorpreso tutti a Cannes. La modella argentina, infatti, si è presentata al grande evento indossando un abito molto, ma molto, trasparente. Anzi, la modella è coperta solo dai dettagli dell’abito e da uno slip. Per il resto, invece, risulta, tutto molto ben visibile. La Nara ha deciso, poi, di condividere gli scatti della sua serata a Cannes in quel di Instagram.

Il post ha mandato, letteralmente, al tappeto gli oltre 5,6 milioni di followers. Lo scatto, infatti, ha ricevuto una marea di “mi piace” e commenti. La sezione contenente i messaggi da parte dei followers sono ricchissimi di complimenti ed apprezzanti. Una cosa che non è una novità per quanto concerne Zaira Nara. Infatti, il feed della modella argentina è sempre molto ricco di post che sono apprezzatissimi dai fan.