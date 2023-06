Dayane Mello, il costume è un filo: da bollino rosso

Dayane Mello lascia tutti senza parole: il costume mette in mostra davvero troppo, la modella brasiliana è da urlo

E l’estate è arrivata. Verrebbe da dire finalmente, considerato come il mese di Maggio sia stato piuttosto atipico, con tantissima pioggia che ha causato anche gravi danni, come l’alluvione in Emilia-Romagna.

Il caldo però ha ormai preso possesso della nostra penisola, le temperature si sono alzate e nei week end le spiagge si sono affollate dei bagnanti, italiani e stranieri. Ed è quindi partita la prima prova costume, un giudizio insindacabile per gran parte degli italiani alle prese con qualche chilo di troppo.

Andare in spiaggia od iscriversi prima in palestra? Di certo non è un problema la prova costume per gran parte delle vip che su Instagram si lasciano ammirare più belle che mai, con un corpo sinuoso e spettacolare. In primis Dayane Mello; bellissima brasiliana ma ormai italiana d’adozione che vive e lavora nel nostro Paese. In tv la possiamo ammirare in tutto il suo fascino, ma anche su Instagram non è certo da meno, anzi.

Dayane Mello, il costume non copre abbastanza: da urlo

Oltre un milione di follower per Dayane Mello che sul suo profilo lascia sempre tutti senza parole. nel suo ultimo post si è lanciata anche lei nella più ardua delle imprese per ogni donna, la prova costume.

Figurarsi, Dayane l’ha superata a pieni voti – impossibile aspettarsi il contrario – mettendo perfino in difficoltà ed imbarazzo non solo tutte le italiane ma anche molte sue colleghe modelle. Un fisico perfetto quello della brasiliana che per l’occasione ha indossato un costume bianco ed intero ma decisamente poco coprente; gran parte della schiena è infatti in bella mostra così come la quasi totalità del suo fondoschiena, essendo molto sgambato.

Di spalle, rivolge la testa verso la camera e ci mostra come il suo outfit sia completato da un paio di occhiali da sole che la proteggono dai raggi. Un vero e proprio spettacolo per tutti i fan che l’hanno riempita di like e complimenti sul suo account Instagram. C’è addirittura chi si è limitato ad un semplice quanto efficace “mamma mia” che ben evidenzia la bellezza della Mello e del suo fisico pressocché perfetto.

D’altronde la bella Dayane sa decisamente come lasciare il segno. Scorrendo sul suo profilo, infatti, troviamo anche immagini in cui appare in topless, con il suo décolleté coperto alla meno peggio dalle mani per uno spettacolo unico che avrà provocato certamente più di un malore.