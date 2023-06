Milan, che botta: ora per l’attaccante si fa durissima

Il Milan ha iniziato a sondare il mercato, alla ricerca di possibili rinforzi. La pista che conduce ad un talento, però, è tutta in salita.

La qualificazione alla prossima edizione della Champions League è stata ottenuta tuttavia sono diverse le criticità, emerse nel corso della stagione, che obbligheranno il Milan a rivoluzionare la rosa nelle prossime settimane. In primis, il deludente contributo offerto dai calciatori acquistati nella scorsa estate e riserve non all’altezza dei titolari. Paolo Maldini e Frederic Massara, oltre a tagliare gli elementi ritenuti non più funzionali, proveranno quindi a regalare forze fresche a Stefano Pioli.

Per quanto riguarda i calciatori in lista di sbarco, l’elenco comprende ad esempio il nome di Divock Origi sbarcato in città nel luglio 2022 con l’obiettivo di togliere ad Olivier Giroud il ruolo di terminale offensivo principe dei rossoneri. La realtà, invece, si è rivelata diametralmente opposta rispetto ai sogni: per lui appena 2 gol ed un assist in 36 apparizioni complessive.

Un bottino deludente, che ha inevitabilmente alimentato le voci relative ad un possibile divorzio. Il belga, legato agli ex campioni d’Italia fino al 2026, piace al Fenerbahce e al Besiktas. A salutare la compagnia sarà pure Ante Rebic, scivolato indietro nelle gerarchie e mai convincente nelle volte in cui è stato impiegato. Il croato non rientra nei piani della dirigenza che, nelle prossime settimane, cercherà di trovargli una sistemazione alternativa.

Operazione che si preannuncia tutt’altro che facile, visto il magro bottino totalizzato (3 reti in Serie A) e lo stipendio da lui percepito (3.5 milioni netti all’anno). Tutto da scrivere poi il futuro di Charles De Ketelaere, rimasto fermo all’assist datato 27 agosto. Il trequartista è finito nel mirino del Monza e della Fiorentina e non è da escludere una partenza con la formula del prestito secco.

Milan, si complica la strada per un obiettivo

Il Milan, al tempo stesso, ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di attaccanti giovani con ampi margini di crescita ma già pronti per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi. La scelta è ricaduta su Elye Wahi del Montpellier. Il classe 2003 intriga per gli evidenti mezzi tecnici di cui dispone e per la duttilità. Di professione punta centrale, all’occorrenza può giocare anche nella posizione di ala destra mantenendo sempre alta la qualità delle giocate.

Il contratto che lo lega al club scade nel 2025 ma i francesi si sono ormai rassegnati a perderlo a stretto giro di posta. Il Milan, come detto, è alla finestra ma dovrà guardarsi dalla concorrenza di altre due società: si tratta, stando a quanto riportato dal portale ‘Footmercato.net’, dell’Arsenal e del Monaco. La base d’asta è stata fissata: si partirà da almeno 30 milioni. Una cifra alla portata dei rossoneri i quali, in ogni caso, stanno provvedendo a battere piste alternative. Una di queste conduce ad Alvaro Morata, un’altra a Stephan El Shaarawy in scadenza il 30 giugno. Work in progress in casa Milan.