Retegui sbarca in Serie A, svolta nella trattativa: raggiunta l’intesa

Uno dei nomi che può infiammare per davvero la prossima sessione estiva di mercato è quello di Mateo Retegui. Il centravanti della Nazionale è pronto a sbarcare in Serie A dal momento che c’è stata la svolta definitiva nella trattativa. Raggiunta l’intesa tra il club italiano ed il Tigre.

Sta avendo un rendimento importantissimo Mateo Retegui, che non a caso è diventato, di fatto, il centravanti della Nazionale italiana. Ha un senso del gol innato ed il suo valore di mercato cresce giorno dopo giorno. Dopo quanto fatto nelle prime due partite in azzurro, il suo nome è stato accostato ai principali top club italiani. Adesso l’operazione è in dirittura d’arrivo, dal momento che è arrivata la svolta in questa operazione tanto complessa. Ed ora la squadra può puntare davvero in alto dal momento che ci saranno cambiamenti in avanti.

Retegui in Serie A, tutto fatto

Dopo qualche anno in chiaroscuro da ragazzo, prima nel Boca Juniors e poi nei vari prestiti, Mateo Retegui è riuscito a trovare la sua naturale dimensione nel Tigre. Nel club in questione è riuscito ad esplodere ed a raggiungere una consacrazione che gli ha consegnato, tra le varie cose, anche le chiavi dell’attacco della Nazionale italiana.

Due gol nelle prime due partite in azzurro che hanno contribuito ad attirare su di sé gli occhi di tutte le grandi del calcio italiano. Adesso è arrivata la svolta nella trattativa con l’Inter. Il Tigre, infatti, riscatterà il giocatore dal Boca Juniors, dal momento che allo stato attuale delle cose è in comproprietà. L’Inter ha incontrato i dirigenti della società di Victoria e questo faccia a faccia avrebbe avuto un esito positivo. Marotta, infatti, sarebbe riuscito ad ottenere una sorta di corsia preferenziale per il bomber ed un diritto di prelazione.

Inter, colpo in attacco

Per l’Inter si tratta di un innesto importante per l’attacco. Allo stato attuale delle cose, infatti, la situazione offensiva è in continuo divenire. Lukaku, infatti, sembra destinato a tornare al Chelsea, mentre Correa non ha convinto per niente. Dzeko, invece, inizia ad avere qualche primavera di troppo e l’unica certezza è rappresentata da Lautaro Martinez. Inserire un profilo come Retegui in questa rosa sarebbe, dunque, una boccata d’ossigeno. Per lui in Superliga 10 gol in 15 partite.