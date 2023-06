Clamoroso Juve: c’è la rottura con Tudor

Si aprono nuove, clamorose, prospettive per la panchina della Juventus. Tudor ha rotto con il Marsiglia e si mette a disposizione.

La Juventus sta vivendo una stagione decisamente turbolenta. Le critiche sono arrivate praticamente su tutti i fronti. I due grandi colpi del calciomercato, ovvero Di Maria e Pogba, non hanno portato l’apporto sperato, con l’argentino spesso in rotta di collisione con Allegri e il francese in infermeria per praticamente tutto l’anno.

Ci sono stati poi i problemi extracampo con i problemi legati a plusvalenze e stipendi. Il dai e togli per quanto concerne la penalizzazione ha creato non pochi problemi in classifica, senza contare che a fine 2022 l’intero cda si è dimesso lasciando la Vecchia Signora senza figure forti in dirigenza.

Ultimo, ma non meno importante, c’è il nodo legato ad Allegri. Sempre molto chiacchierato per il suo stile di gioco e il modo in cui prepara le squadre, le critiche per il tecnico bianconero sono quest’anno arrivate a profusione. L’eliminazione ai gironi di Champions League, con la sconfitta in quel di Haifa contro il Maccabi, ha lasciato strascichi che si sono portati avanti per tutto l’anno.

In queste settimane si è aperta con forza la questione allenatore. Allegri resterà anche l’anno prossimo o no? Il tecnico deve ancora discutere con la dirigenza il suo futuro, ma intanto si sonda il mercato per gli eventuali sostituti.

Allegri può lasciare, Tudor aspetta e spera nella Juventus

Da Italiano a Palladino, passando per il ritorno di Conte, di ipotesi ne sono state fatte tante. Ora però c’è una novità che potrebbe rappresentare uno spartiacque decisivo. Uno dei canditati principali in lizza per la panchina si è infatti liberato dai suoi impegni e potrebbe essere pronto per il grande salto.

Trattasi di Igor Tudor, ex giocatore della Juventus e già nello staff di Andrea Pirlo quando questo era tecnico della Vecchia Signora. Un uomo dunque che conosce perfettamente l’ambiente e potrebbe accettare uno sbarco in bianconero anche senza tantissime garanzie sul mercato vista l’assenza di introiti dalla qualificazione alla prossima Champions League.

In questa stagione Tudor ha allenato il Marsiglia ma, nonostante i discreti risultati ottenuti, è arrivata in queste ore la rottura tra le parti. In queste ore lui e il presidente Longoria si sono incontrati, con un riaggiornamento il giorno dopo alla presenza sia dell’agente del tecnico che del ds Ribalta.

L’incontro ha dato esito negativo, nonostante la voglia del Marsigilia di continuare con Tudor. I dirigenti non sono riusciti infatti a convincerlo e in queste ore l’allenatore ha comunicato ai giocatori la sua decisione. Il sogno è sempre lì nel cassetto: tornare in Italia, magari allenando proprio la squadra che lo ha reso grande da calciatore.