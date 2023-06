Incubo Inter, su Lautaro c’è il Real: un’intervista fa chiarezza

L’attaccante di proprietà dell’Inter, Lautaro Martinez, è stato accostato al Real Madrid targato Carlo Ancelotti: arriva l’annuncio ufficiale

Prosegue la preparazione dell’Inter guidata da mister Simone Inzaghi, specialmente in vista della finalissima di Champions League contro il Manchester City targato Pep Guardiola. I ‘Citizens’ rappresentano un ostacolo quasi insormontabile, ma i nerazzurri hanno delle carte importanti da potersi giocare in quel di Istanbul.

La squadra lombarda, dal canto suo, sta attraversando un ottimo momento dal punto di vista psicofisico, come testimoniano i recenti risultati messi a referto. Negli scorsi giorni, infatti, la ‘Beneamata’ si è aggiudicata la seconda Coppa Italia consecutiva, la nona in assoluto. Questo grazie al successo di corto muso ai danni di Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina, che si è dovuta arrendere di fronte alla grande potenza della compagine interista.

Oltre a ciò, Romelu Lukaku e compagni hanno ottenuto l’accesso alla prossima edizione della massima competizione europea, obiettivo fondamentale anche in ottica calciomercato. L’amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio si sono già attivati in tal senso, poiché la rosa andrà necessariamente sistemata/potenziata nelle settimane a venire.

Al timone, ovviamente, rimarrà il tecnico piacentino che si è guadagnato pienamente la permanenza sulla panchina milanese. Nell’ultimo periodo il gruppo ha invertito la rotta e adesso ai piani alti guardano al futuro con estrema fiducia. Ma prima di approfondire altri discorsi, bisogna aspettare di conoscere cosa accadrà in quel di Istanbul. Ad ogni modo, è stata una stagione brillante pure sotto l’aspetto economico, dato che nelle casse nerazzurre è entrato parecchio denaro.

Calciomercato Inter, Lautaro al Real Madrid: arriva l’annuncio di Zanetti

Ciò consente alla dirigenza meneghina di resistere maggiormente di fronte ad eventuali offerte top, nel caso in cui qualche big europea decidesse di tentare l’assalto ad un titolarissimo di Inzaghi. E qui entra in gioco capitan Lautaro Martinez, il quale ha vissuto un’annata a dir poco spettacolare. Non a caso, nelle scorse ore ‘The Athletic’ ha rivelato che il Real Madrid avrebbe chiesto informazioni all’Inter per l’acquisto del ‘Toro’.

D’altronde, i ‘Blancos’ potrebbero perdere un certo Karim Benzema nelle settimane a venire. Il centravanti francese presenta un contratto in scadenza giugno 2023 e ha ricevuto una super proposta dall’Arabia Saudita.

Le voci provenienti dall’Inghilterra, però, sono state prontamente smentite dal vicepresidente della ‘Beneamata’ Javier Zanetti, intervenuto ai microfoni di ‘Tyc Sport’: “Sul futuro di Lautaro sono tranquillo, perché è felice insieme a noi. Non ci è venuto nulla in mente sulla possibilità che il Real Madrid lo voglia prendere“.

Parole che non lasciano a tante interpretazioni. Inoltre, è bene sottolineare che l’Inter non prenderà in considerazione offerte inferiori agli 80-90 milioni di euro. Anche se, comunque, si tratta di una cifra non impossibile per Florentino Perez. Staremo a vedere.