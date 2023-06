Milan d’assalto, chiuso il primo ‘colpo’: c’è la firma

Il Milan ha chiuso il primo ‘colpo’ per la prossima estate, arriva subito la firma sul nuovo contratto: tutti i dettagli

La stagione del Milan volge al termine e la qualificazione alla prossima Champions League ha probabilmente salvato la panchina di Stefano Pioli. Risultati troppo deludenti in Serie A e nelle coppe nazionali, che hanno portato diverse critiche all’operato dell’allenatore, ma anche verso Maldini, Massara e Cardinale per lo scorso mercato estivo.

Le cose dovranno cambiare, perché il club rossonero non può permettersi di sbagliare ancora e quindi la dirigenza si è messa all’opera per portare dei colpi che innalzano il livello di qualità della rosa.

Si sta delineando il prossimo mercato del Milan, con il colpo Daichi Kamada a parametro zero. Il trequartista si libererà dal Bayer Leverkusen e i rossoneri sono in pole position per ingaggiarlo. Un giocatore che permetterebbe a Pioli di avere tantissima qualità. E poi c’è la situazione in porta da sistemare, con Mike Maignan tornato prepotentemente come titolare.

Serve sistemare, dunque, il secondo e il terzo portiere. Arriverà Marco Sportiello come vice Maignan, ma il terzo non sarà Devis Vasquez, anche se è stato l’unico acquisto del mercato di gennaio. Infatti, il Milan affiderà quel ruolo a un altro portiere già presente in squadra.

Milan, Mirante sarà il terzo portiere

Il terzo portiere del Milan sarà Antonio Mirante e non più Devis Vasquez. Il portiere colombiano era arrivato lo scorso gennaio, ma Maldini e Massara vogliono liberare lo slot da extracomunitario in rosa per arrivare a qualche altro giocatore di movimento. E dunque, Vasquez dovrà lasciare i rossoneri la prossima estate, nonostante abbia un contratto in vigore fino al 30 giugno 2026.

La logica porta a Mirante come terzo e quindi a breve dovrebbe arrivare la firma sul rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno così come Tatarusanu. E il portiere rumeno andrà via e potrebbe ancora continuare la sua avventura in Serie A: sulle sue tracce c’è il Torino che cerca un vice Milinkovic-Savic.

Sono state tante le critiche dei tifosi del Milan nei confronti del parco portieri, visto che Maignan è mancato per diversi mesi. Ed è chiaro che giocatori come il francese in giro per l’Europa ce ne sono pochissimi, trovare un vice affidabile non è semplice e nel caso si trovasse, sarebbe comunque inferiore di molto a Maignan. Ma in questo senso, Sportiello ha dimostrato di essere un buon giocatore.