Bye bye Juve, contatti con l’agente: c’è un club a sorpresa

Addio Juventus, il calciatore non verrà riscattato: dove giocherà l’anno prossimo?

La Juventus si lecca le ferite causate da una stagione fallimentare, disastrosa da qualunque lato la si guardi e all’insegna del caos, sia fuori che dentro dal campo. I tifosi non vedono l’ora che finisca tutto ciò per sperare di risalire la china l’anno prossimo.

È dello stesso avviso la società, o meglio la “nuova società”, che dallo scorso gennaio ha deciso di imporre diversi cambiamenti all’interno dell’ambiente Juventus. Con il calciomercato in arrivo, non ha più possibilità di sbagliare la scelta dei calciatori, dopo un’annata che ha visto diversi protagonisti in negativo. Ebbene, uno di questi avrebbe già in mente la sua nuova destinazione. Nel suo futuro non c’è più la Juve.

Juventus, niente riscatto: spunta nuovo club

I nuovi dirigenti bianconeri, che in queste ore hanno altro a cui pensare viste le questioni giudiziarie in atto (fortunatamente, comunque ci sono notizie positive), non possono permettersi il lusso di sbagliare per l’ennesima volta il mercato. Ogni scelta dovrà essere ponderata al massimo e ogni giocatore valutato solo se funzionale al gioco dell’allenatore. Almeno finora tuttavia sembra esserci una certezza: l’addio di Leandro Paredes che non ha convinto per niente società e tifosi.

L’anno scorso pareva perfetto per lo stile di gioco proposta dalla Juventus. Il Paredes visto a Roma, ovvero un giocatore quadrato e abilissimo con la palla tra i piedi, non c’è più. E alla Continassa evidentemente non hanno tempo da perdere. Paredes se ne va senza fare tanto rumore con una nuova squadra che potrebbe bussare alla porta del Paris Saint Germain per dargli un ulteriore chance di rinascita.

L’Atletico Madrid potrebbe tentare di imbastire una trattativa con il Paris Saint German per assicurarsi le prestazioni del campione del mondo. Non sarà una trattativa facile, i francesi lo valutano almeno 15 milioni di euro, una cifra che i Colchoneros valutano esagerata per quanto visto in campo.

A dirla tutta, il PSG non può permettersi di avere uno scontento in casa e per tale motivo potrebbe prendere in considerazione cifre al ribasso, o comunque non troppo lontane da quelle prefissate. Ecco che quindi l’Atletico Madrid – che avrebbe tra l’altro già contattato l’agente di Paredes – potrebbe mettere sul piatto 10 milioni di euro. Una cifra che potrebbe convincere i francesi a cedere definitivamente un calciatore ormai non più funzionale agli schemi di Galtier.