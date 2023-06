Juve-Tudor: la decisione è presa, tifosi sconvolti

C’è un tecnico che da lontano segue le evoluzioni in casa della Juventus. Spera di prendere il posto di Allegri.

La panchina bianconera, nonostante le vicissitudini extra-campo, resta un obiettivo di prestigio per tutti gli allenatori che aspirano a fare un salto di qualità. Allenare la Vecchia Signora resta un punto di arrivo importante, soprattutto per chi quella maglia l’ha indossata a lungo.

Igor Tudor rientra pienamente in questo identikit. Da difensore, il croato ha vestito bianconero dal 1998 al 2007, fatta salva una stagione in prestito al Siena. In tutto 21 gol e 6 assist in 174 gare, vincendo due scudetti, due Supercoppe italiane e salendo dalla serie B nella stagione 2006-2007, quella post Calciopoli.

L’allenatore di Spalato è vincolato al Marsiglia fino al 2024, ma nonostante l’addio alla Juventus non sia stato dei migliori, Tudor vorrebbe tornare alla Continassa. Non ci sono dichiarazioni ufficiali dal diretto interessato, ma dalla Francia aumentano gli spifferi che vorrebbero Igor Tudor attratto dall’ipotesi Juventus. Dopo l’avventura in Francia Tudor sarebbe pronto a tornare in Italia e vorrebbe farlo dalla porta principale.

Marsiglia agitato: Tudor vuole la Juventus

L’ultima volta il croato era stato vice di Andrea Pirlo, l’addio arrivò nonostante la Champions conquistata all’ultima giornata. “Ci siamo qualificati in Champions League e vinto la Coppa Italia, eppure ci hanno cacciato: non lo trovo giusto. Ma ho deciso una cosa: non sarò mai più l’assistente di nessuno”, disse Tudor dopo l’esonero il 2 giugno 2021. Il tecnico, più volte è tornato su quella esperienza, ed ha sottolineato quanto fosse stato ingiusto gli atteggiamenti nei suoi confronti.

Tudor è apparso in alcune dichiarazioni contrario anche all’atteggiamento di Pirlo, reo di averlo utilizzato in maniera sbagliata in quegli anni. Ora, come riporta footmercato.net, Tudor starebbe vivendo un momento complicato, nonostante l’ottima stagione in Ligue1. Il tecnico dell’OM, proprio in merito al suo futuro, la prossima settimana dovrebbe incontrare il presidente dei marsigliesi, Pablo Longoria.

Tudor, arrivato per sostituire in corsa Jorge Sampaoli, in 37 match di campionato ha una media punti di 1.97, portando in dote 73 punti che valgono la qualificazione ai preliminari di Champions League. Secondo la stessa fonte, il club non vorrebbe privarsi di Tudor, ripartire da un altro tecnico sarebbe complicato, soprattutto per il mercato che verrà. T

ra gli spifferi emersi, anche quelli secondo i quali, lo stesso staff dell’allenatore non sarebbe indifferente a una chiamata bianconera. A spingere in questa direzione, anche l’accoglienza del Velodrome, mai troppo entusiasta dell’approdo del “freddo” croato rispetto a Sampaoli, tecnico decisamente più coreografico.