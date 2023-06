Jennifer Lopez, a 53 anni è ancora uno schianto: non sembra lei (Foto)

La star Jennifer Lopez ha pubblicato una foto alquanto bollente sul proprio profilo Instagram: l’età avanza, ma il fisico è ancora da urlo

Artista a 360 gradi: cantautrice, attrice, ballerina, modella, imprenditrice, produttrice discografica e cinematografica. Nel corso degli anni sono stati utilizzati tantissimi aggettivi per descrivere Jennifer Lopez, ma non è mai abbastanza. D’altronde, la star statunitense (di origini portoricane) è una vera e propria icona in tutti i sensi.

Parliamo di una delle maggiori esponenti a livello mondiale del pop latino commerciale e, secondo ‘Forbes’, è la più ricca in assoluto tra i latinoamericani nel gigantesco e sensazionale mondo di Hollywood. Per chi non lo sapesse, nel 2001 è riuscita nell’impresa di apparire in un film (Prima o poi mi sposo) e pubblicare un album (J. Lo) nel giro di una sola settimana, portandoli entrambi al numero uno delle classifiche musicali e cinematografiche. Tale record lo condivide soltanto con Barbra Streisand e Whitney Houston.

Altra curiosità: nel 2000, grazie al suo abito disegnato dalla famosa stilista italiana Donatella Versace, indossato alla serata dei Grammy Award e divenuto in seguito il celebre Vestito Verde, è nato Google Immagini. La passione per il canto e per la danza nacque prestissimo, difatti a soli cinque anni cominciò a prendere le prime lezioni. La Lopez è nata il 24 luglio del 1969 a Castle Hill. Gli umili genitori decisero di trasferirsi in questo luogo alla ricerca di un po’ di fortuna e ciò permise a JLo di imparare due lingue sin da bambina, inglese e spagnolo.

Probabilmente anche per via della sua infanzia estremamente complicata, in Jennifer Lopez è spiccato il senso di difesa dei diritti umani. Non a caso, è una delle protagoniste dell’iniziativa ‘The Global Goals’, lanciata in tutto il mondo il 25 settembre del 2015. Insieme ad altri noti attivisti ed artisti, la superstar 53enne si è impegnata a rispettare 17 obiettivi globali da realizzare nei successivi 15 anni.

Jennifer Lopez e la sua bellezza intramontabile: la foto scatena i fan

Questi i tre più importanti: eliminare la povertà estrema, combattere la disuguaglianza e le ingiustizie e frenare il cambiamento climatico. Ma parlando di Jennifer Lopez, è impossibile non soffermarsi anche sulla sua incredibile bellezza, che sembra quasi intramontabile.

L’età della cantante continua ad avanzare inesorabilmente, però l’artista non smette di incantare chiunque la guardi grazie al fisico a dir poco mozzafiato. Pensate che nel 2011, a quasi 42 anni, il magazine americano ‘People’ le assegnò il titolo di “donna più bella del mondo”. Su Instagram vanta numeri pazzeschi: 246 milioni di followers.

E negli scorsi giorni ha postato un paio di foto in costume per pubblicizzare ‘Delola’, una casa di produzione di cocktail artigianali da lei stessa fondata. Le immagini sono letteralmente esplosive e, neanche a dirlo, hanno scatenato gli innumerevoli fan della Lopez nei commenti. Impossibile resistere.