Eva Padlock, quel costume è un filo: il dettaglio è rovente

Eva Padlock, il costume da bagno ‘grande’ quanto un francobollo e il dettaglio piccante infiammano i social network

Senza ombra di dubbio Eva Padlock è la più famosa e la più bella delle ‘ombrelline’, ovvero le avvenenti ragazze che con un ombrello riparano dal sole i centauri schierati sulla griglia di partenza prima del semaforo verde.

Modella e con un profilo Instagram che vanta 2,1 milioni di adoranti follower, Eva non frequenta più il paddock in qualità di ‘ombrellina’. Eppure l’ombrello è un accessorio immancabile nel suo outfit. No, non le serve per riparare dalla canicola un motociclista bensì per proteggersi dal ‘diluvio’ di ‘like’ e di commenti al limite del delirio che ogni suo scatto invariabilmente provoca.

D’altronde, Eva, fedele al proprio biblico nome (nomen omen, dicevano i latini), molto generosamente e per la goduria dei suoi follower spesso si mostra in costume adamitico, con al posto della biblica foglia di fico un costume da bagno in versione lillipuziana.

Eva Padlock, il dettaglio è rovente: depilazione intima

L’ex musa dei motori (non solo il motomondiale ma anche la Formula 1) non è nuova a regalare scatti in cui è immortalata con molti centimetri quadrati di pelle nuda in bella (anzi, bellissima) mostra.

Tuttavia, nell’ultima foto postata sul suo account social Eva ha alzato ulteriormente l’asticella mandando in estasi fan e follower. Infatti, nel sunnominato scatto l’ex ombrellina ha optato per una sorta di ‘ragnatela’ che tiene insieme tre microscopici lembi di stoffa che proprio non riescono a nascondere le sue grazie.

In bella vista, quindi, non solo il suo giunonico, esplosivo, incontenibile décollete ma anche un dettaglio talmente bollente, piccante da alzare la temperatura a livelli da piena estate. In piedi, la testa leggermente reclinata, le braccia conserte come a incorniciare quel capolavoro della natura che è il suo procace seno. Eva Padlock mostra, come detto, un particolare che proprio non poteva passare inosservato: la sua perfetta ‘brazilian wax’ (la depilazione intima).

Una visione paradisiaca della bellissima, conturbante e sensualissima ex ombrellina. Le sue curve super hot lasciano con il fiato sospeso più dei tornanti dei circuiti di Formula 1 e della MotoGp. Comunque, non solo i motori nella vita di Eva Padlock. La modella spagnola, nata però nella Repubblica Ceca, è una anche grande tifosa di Cristiano Ronaldo e della Juventus.

Ebbene, siamo certi che i tifosi della Juventus e quelli dell’Inter, divisi da un’irriducibile rivalità e pertanto in disaccordo su tutto per definizione, trovino l’unico punto di incontro negli applausi a scena aperta davanti a ogni foto da urlo della modella spagnola. Altro che ‘ombrellina’! Eva Padlock è sempre da primo gradino del podio quanto a bellezza e sex appeal.