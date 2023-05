Ibrahimovic, finisce malissimo: brutta notizia dal Milan

Non c’è pace per Zlatan Ibrahimovic in questa stagione, che finirà malissimo la sua avventura al Milan: ecco cosa succederà

Il Milan domenica prossima giocherà la sua ultima partita della stagione e lo farà a San Siro, contro il Verona. I rossoneri hanno già raggiunto l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, ma possono ancora insidiare l’Inter per raggiungere il terzo posto.

Un risultato che renderebbe meno amara la stagione e comunque varrebbe qualche milione in più, anche per il market pool. Questa partita serve al Verona per evitare la retrocessione: gli scaligeri devono vincere e capire anche cosa farà lo Spezia all’Olimpico contro la Roma.

Due partite di altissimo livello e in quella del Milan era attesa una super novità. Zlatan Ibrahimovic in campo per salutare San Siro, visto che probabilmente non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Anche se non è ancora detta l’ultima parola, con il campione svedese che non ha ancora deciso cosa fare ‘da grande’.

Lui vorrebbe continuare a giocare, ma il suo fisico gli sta facendo brutti scherzi, uno dietro l’altro. Sono tanti, infatti, gli infortuni subiti da Ibra da un anno a questa parte. Eccetto qualche presenza, in questa stagione non è mai rientrato completamente e questo, per uno come lui, è una vera e propria sofferenza.

Milan, l’avventura di Ibrahimovic finisce malissimo

Secondo quanto riferito da Tuttosport, salvo miracoli, Zlatan Ibrahimovic non scenderà in campo contro il Verona. Lo svedese ci ha provato in tutti i modi, ma è fortemente frenato dal problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane.

Il Milan voleva concedergli almeno gli ultimi minuti della partita con gli scaligeri per salutare il pubblico rossonero, visto che probabilmente non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Una vera e propria beffa per Ibra, che era rientrato a febbraio dopo un grave infortunio. Poi il gol all’Udinese e successivamente altri due problemi muscolari che lo hanno tenuto out finora.

Sembrano esserci due opzioni per il futuro di Ibrahimovic: una è quella di agente, visto che avrebbe una proposta di Enzo Raiola per entrare nel ‘Team Raiola’. Un’altra, invece, è del Milan che gli avrebbe offerto un ruolo di connessione tra campo e area sport. Quando si parla del campione svedese non ci sono mai certezze sul suo futuro, ma con ogni probabilità domenica alla fine della partita effettuerà un giro di campo per salutare il pubblico del Milan.