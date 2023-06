Piano da 70 milioni: Maldini fa il ‘due per due’

Il Milan potrebbe provare il doppio colpo. Maldini è pronto ad imbastire un duplice affare complessivo da 70 milioni.

La qualificazione in Champions League per il Milan significa molto al punto di vista delle possibilità economiche che i rossoneri possono mettere sul piatto in vista del prossimo calciomercato. Gli introiti della massima competizione continentale offrono infatti la possibilità di pensare maggiormente in grande.

Dopo uno scorso calciomercato nel quale i rossoneri hanno effettuato troppi passaggi a vuoto, ritrovatisi costretti a dover fare affidamento più sullo zoccolo duro della rosa che sui nuovi innesti, il duo composto da Maldini e Massara non vuole ripercorrere lo stesso errore. A differenza dello scorso anno dove arrivarono molti giocatori stranieri, i dirigenti del Milan in questo momento si starebbero orientando invece su profili italiani. L’obiettivo della squadra è rinforzare la rosa ed avere un’undici che possa competere con i principali club italiani.

I due nomi caldi in questo momento sono quelli di Frattesi e Scalvini. Un doppio affare che il Milan è pronto a fare e che potrebbe costare attorno ai 70 milioni. La concorrenza è alta. Scalvini, giovane difensore dell’Atalanta, piace anche al Napoli, mentre su Frattesi, centrocampista del Sassuolo, c’è la forte concorrenza della Juventus. Maldini però avrebbe già in mente il modo per arrivare ai due calciatore, anche se è richiesto un doppio sacrificio.

Milan più italiano con Frattesi e Scalvini: chi però gli farà posto?

L’idea che sta balenando in queste ore nella mente della dirigenza del Milan è quella di fare cassa con le cessioni per poi provare l’assalto ai due calciatori. Kalulu, visto anche che si tratta di un calciatore arrivato a zero, potrebbe essere un’ottima plusvalenza. I rossoneri accetterebbero di buon grado la sua partenza qualora servisse per liberare spazio per l’arrivo di Scalvini. Inoltre con le buone prove di Thiaw, il Milan sente di essere abbastanza coperto dietro.

Discorso diverso per Frattesi. Anche qui l’esborso economico non sarebbe basso, ma potrebbe rientrare nella trattativa Charles De Ketelaere. Il belga, non è un mistero, non ha convinto in questa prima stagione in Italia. Il Milan però non vuole sprecare un investimento comunque importante.

Ecco quindi che potrebbero aprirsi le porte di un clamoroso prestito. E in tal senso il Sassuolo, squadra di buon livello dove però non ci sono assilli ambientali, potrebbe essere una soluzione. Soprattutto se ciò servisse per ammorbidire le richieste per Frattesi.