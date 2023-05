Napoli, svelato cosa manca per l’annuncio di Luis Enrique

Luis Enrique potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli per la stagione 2023/24, ma manca ancora qualcosa: tutti i dettagli

Il Napoli molto probabilmente si separerà da Luciano Spalletti al termine di questa stagione. Aurelio De Laurentiis tenterà di convincere il tecnico che ha portato lo Scudetto all’ombra del Vesuvio per la prima volta dal 1990. Se non dovesse riuscirci, quella con la Sampdoria sarà l’ultima panchina del tecnico di Certaldo a Napoli.

Lascerà da vincitore, entrando nell’Olimpo dopo Ottavio Bianchi e Alberto Bigon. Ed è già partito nella mente e non solo di Aurelio De Laurentiis il casting per il nuovo allenatore. Colui che è diventato il prescelto, col passare dei giorni, è Luis Enrique. Un grandissimo allenatore che in passato ha vinto anche il triplete sulla panchina del Barcellona. E viene dall’esperienza sulla panchina della Spagna, seppur non fortunata al Mondiale di Qatar 2022.

Ci sono diverse squadre interessate all’ingaggio dell’ex allenatore del Barça, soprattutto in Premier League e poi c’è la mina vagante chiamata PSG, che a fine stagione si separerà da Galtier. Luis Enrique è diventato il preferito di De Laurentiis, ma arrivare allo spagnolo è tutt’altro che facile. Il progetto del nuovo Napoli sarà incentrato sull’obiettivo di aprire un ciclo di vittorie, come dichiarato più volte dal presidente del club partenopeo.

Napoli, cosa manca per arrivare a Luis Enrique

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli sta corteggiando intensamente Luis Enrique. Tra De Laurentiis e l’allenatore spagnolo c’è stata una lunga telefonata e, almeno per il momento, l’aspetto che manca è economico. De La Pena vuole almeno 10 milioni di euro netti, una cifra troppo alta per le casse del club partenopeo.

Ma il presidente sa bene quali tasti andare a toccare e ha già offerto 5 milioni netti a stagione, approfittando del Decreto Crescita. Se il progetto del Napoli convincerà definitivamente Luis Enrique, non ci saranno ostacoli economici che tengano. Ed è su questo che punterà De Laurentiis.

Potranno essere ceduti Kim Min-Jae e Victor Osimhen, è vero, ma il Napoli a quel punto avrebbe circa 150 milioni di euro da investire sul mercato. Una cifra spropositata, che servirebbe a creare la squadra a immagine e somiglianza di Luis Enrique.

Inoltre, l’allenatore spagnolo nella sua carriera ha vinto in Europa ed è quello il sogno nel cassetto di De Laurentiis: vincere la Champions League, dopo aver raggiunto i quarti di finale quest’anno, il miglior risultato della storia del Napoli.