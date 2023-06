Mourinho aspetta l’arbitro nel parcheggio: lite furiosa – VIDEO

Una delusione grandissima per la Roma targata Josè Mourinho, sconfitta soltanto ai rigori in finale di Europa League

Il gol di Dybala nella prima frazione di gioco aveva fatto gioire i tifosi giallorossi, ma l’autogol di Mancini ha messo le cose in bilico. Infine, la Roma si è dovuta arrendere soltanto ai rigori contro il Siviglia nella finale di Europa League.

Una sfida sempre ricca di duelli con ben 17 ammonizioni. L’arbitro Taylor è stato criticato duramente per la direzione di gara: per la Roma mancherebbe un calcio di rigore nella seconda frazione di gioco. Una finale ricca di spunti interessanti con i giallorossi che speravano nel trionfo dopo la vittoria in Conference League della passata stagione. Ora fuori dalla Champions League, il progetto dei capitolini resta in bilico in ottica futura: una partita ricca di interruzioni con l’arbitro messo nel mirino dall’allenatore portoghese. La vittoria in Europa League riusciva a dare maggiore lustro anche alle big italiane con ben cinque squadre in Champions.

Mourinho, la furia nel post-partita: nel mirino l’arbitro Taylor

Nelle ultime ore è circolato un filmato con Mourinho letteralmente infuriato nel post-partita. L’allenatore portoghese ha criticato la prestazione dell’arbitro inglese, reo di non aver concesso un calcio di rigore nel secondo tempo.

In conferenza stampa è intervenuto come sempre l’allenatore portoghese, Josè Mourinho, che ha commentato in maniera sarcastica: “Taylor è un grandissimo arbitro, speriamo che l’anno prossimo fa solo Champions e non in partite di Europa League. Noi siamo più umili di questo in Europa League”. L’arbitro inglese Anthony Taylor è ritenuto il principale responsabile della sconfitta dei giallorossi in finale di Europa League.

Nel post-partita lo stesso allenatore portoghese della Roma lo ha aspettato nel parcheggio all’interno della Puskas Arena di Budapest rivolgendosi dure critiche: “Sei una fottuta disgrazia”. Il designatore della Uefa Rosetti ha cercato di allontanarlo visto il suo essere furioso. Ancora una volta Mourinho si è messo in mostra per comportamenti non consoni ad una sfida internazionale.

L’allenatore portoghese ha criticato anche la società giallorossa, che non ha preso mai posizioni a tal proposito affermando di essere stanco di andare avanti. Il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Roma con il PSG che incombe su di lui ormai da tempo. Da lunedì si conosceranno meglio i progetti futuri della società capitolina.