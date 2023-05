Sembrava fatta ma può saltare tutto: Juve gelata

Pesante contrattempo per il mercato della Juventus. L’affare sembrava in dirittura d’arrivo, invece rischia di saltare tutto.

La situazione in casa Juve non è certo delle migliori, nemmeno in prospettiva. La penalizzazione inflitta dalla Giustizia Sportiva relega i bianconeri fuori dalla zona Champions. Una situazione che, complici anche le sconfitte sul campo contro Empoli e Milan, ha reso questo finale di stagione ancora più complicato.

Il club bianconero a questo punto guarda già alla prossima stagione, nella speranza di un pronto riscatto. Come anticipato da più parti la Juve farà molto affidamento sulla sua Next Gen, con giocatori come Fagioli che saranno ancora più al centro del progetto. Si proverà poi a recuperare calciatori come Pogba che, per problemi fisici, hanno inciso veramente poco, mentre su alcuni big ci saranno necessariamente sacrifici.

Rabiot ormai è da tempo ai saluti. Il centrocampista, che con Allegri aveva ritrovato continuità di gioco e prestazioni, lascerà il club a parametro zero. Stessa sorte quasi certamente toccherà ad Angel Di Maria, nonostante fino a qualche settimana fa il rinnovo sembrava potersi concretizzare. E nelle ultime ore anche un altro calciatori è sempre più vicino a lasciare lo Stadium. Stiamo parlando di Arek Milik.

Juve, Milik rischia di non essere riscattato: ma potrebbe tornare dall’ex

L’ex attaccante del Napoli è ancora un calciatore di proprietà del Marsiglia. Il club francese preme per una soluzione, ma la Juve tentenna. I bianconeri non sono infatti convinti di versare nelle casse del Marsiglia i 7 milioni richiesti. In questa stagione Milik ha segnato 9 gol con la maglia della Juve, non sufficienti però a dipanare qualsiasi dubbio. I francesi potrebbero quindi perdere la pazienza e far saltare tutto, puntando a cedere Milik ad altre squadre interessate.

In caso non dovesse concretizzarsi il riscatto, Milik avrebbe sul tavolo già una proposta allettante. Secondo il Corriere dello Sport infatti, l’attaccante polacco sarebbe finito nel mirino di Maurizio Sarri che lo ha già allenato a Napoli qualche anno fa. Il tecnico biancoceleste sarebbe pronto a convincere il presidente Claudio Lotito a fare uno sforzo economico per prelevare il calciatore in vista del ritorno in Champions League della squadra biancoceleste.

A Roma attendono quindi le decisioni in casa Juve, laddove invece la situazione in attacco resta complessa. Perché al di là di Milik c’è anche la questione Vlahovic da valutare e difficilmente una doppia partenza, tripla se consideriamo Di Maria, verrebbe ben digerita dalla piazza bianconera.