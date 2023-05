È morto un simbolo dello sport, vinse anche una medaglia alle Olimpiadi

Lo sport ha perso un altro dei suoi protagonisti più amati: se n’è andato un atleta che era stato grande anche alle Olimpiadi

Un altro simbolo di un mondo che è ormai definitivamente alle spalle se n’è andato. Ma è proprio quel mondo che in realtà non lo ha mai dimenticato, perché ha messo il suo sigillo anche in una edizione indimenticabile delle Olimpiadi, quelle di Melbourne 1956.

A 85 anni è scomparso Eddie Southern, campione che nei Giochi australiani aveva stupito il mondo con una prestazione strabiliante. Aveva solo 18 anni, nessuna esperienza fuori dai confini degli Stati Uniti, eppure vinse la medaglia d’argento nei 400 metri ostacoli.

Un lampo, in una carriera grandiosa durata però troppo poco. Southern, originario di Dallas, si è diplomato nel 1955 alla Sunset High School di Dallas. E con la maglia della sua High School aveva anche vinto quattro campionati statali individuali stabilendo anche due record nazionali delle scuole superiori.

Solo il primo capitolo della storia, continuata con la maglia della Texas University. Con il Longhorns è stato campione NCAA dei 400 piano nel 1959 e membro delle staffette da record del mondo sui 400 e 800.

Non solo, perché ha anche guidato la sua università a vincere la Southwest Conference dal 1957 al 1959. Individualmente, ha vinto tre campionati della Conference nei 400 sempre nel 1957, 1958, 1959. Tutti questo però dopo aver stupito il mondo con la maglia degli Stati Uniti.

Morto un simbolo delle Olimpiadi, nella sua carriera aveva vinto praticamente tutto

A 18 anni infatti Eddie Southern parti’ per il viaggio in Australia e lì ha consacrato tutto il suo talento. Nelle semifinali dei 400 ostacoli, quando ancora lo conoscevano in ben pochi, stabilì il nuovo record olimpico correndo in 50”1 secondi. In finale poi fu battuto soltanto dal connazionale Glenn Davis (simbolo di Ohio State). Tutto questo, avendo corso solo tre volte su quella distanza prima di gareggiare nei Giochi.

Fino ad allora nessun atleta della Texas University aveva mai vinto una medaglia individuale nell’atletica e anche per questo è ricordato ancora oggi. Dopo il successo con la 4×400 ai Giochi Panamericani del 1959, si è anche laureato in economia lo stesso anno.

Ma anche se non tutti lo ricordano, la sua carriera poteva essere molto diverse. Sempre quell’anno infatti partecipò al draft della Nfl e fu selezionato dai Chicago Bears come 29° anche se poi non fu scelto per giocare con la squadra.

In fondo il suo ultimo canto del cigno, perché dopo aver prestato servizio nell’Air Force si è dedicato alla ristorazione nell’area di Dallas. Nel 1969 è stato inserito nella Texas Sports Hall of Fame e nel 1973 nella Texas Athletics Hall of Honor e nella Texas Track & Field Coaches Association Hall of Fame nel 2013.

“Eddie Southern è stato un atleta davvero straordinario – ha commentato ha detto DeLoss Dodds, direttore di vecchia data nella squadra di atletica di Texas University e suo avversario da giovane – ed era anche una persona davvero fantastica. Ci mancherà molto”.