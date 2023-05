Colpaccio Genoa, arriva il grande centravanti: tifosi in delirio

Dopo aver raggiunto la promozione in Serie A, il Genoa sta cercando di prendere per la prossima stagione un nuovo centravanti.

La Serie A di quest’anno è ormai giunta al termine, visto che il campionato si concluderà il prossimo weekend. Se la questione Scudetto si è conclusa da tantissimo tempo, domenica l’attenzione di tutti sarà rivolta verso la lotta per evitare la retrocessione in Serie B. Dopo Sampdoria e Cremonese, infatti, si deve decidere la terza squadra che scenderà di categoria.

A cercare di evitare la retrocessione ci sono Spezia e Verona che, però, entrambe hanno delle gare, almeno sulla carta, sono abbastanza difficili. I liguri, infatti giocheranno a Roma contro la squadra di José Mourinho, mentre i gialloblù sfideranno il Milan di Stefano Pioli. Se la squadra di Semplici ed il team veneto stanno lottando per giocare anche l’anno prossimo in Serie A, il Genoa è tornato nella massima categoria dopo appena una stagione.

I rossoblù, infatti, sono arrivati secondi nel campionato di quest’anno dietro allo schiacciasassi Frosinone. La chiave di svolta della stagione genoana è stato l’avvicendamento in panchina tra Alexsander Blessin ed Alberto Gilardino. Con la gestione del campione del Mondo con l’Italia di Marcello Lippi, il Genoa è infatti volato verso una promozione meritatissima. Ma per i tifosi del ‘Grifone’, oltre al gioia per essere tornati in Serie A, bisogna registrare anche una super notizia di mercato.

Calciomercato, il Genoa è sulle tracce di Joel Pohjanpalo del Venezia

Secondo quanto riportato dal giornale ‘Secolo XIX’, infatti, il Genoa sta cercando di acquisire per la prossima stagione un centravanti. Tra i nomi monitorati dal club genoano c’è quello di Joel Pohjanpalo del Venezia. Il finlandese è stato autore di una grandissima stagione, considerando che ha segnato quest’anno la bellezza di 19 reti.

Pohjanpalo sarebbe davvero un bel colpo per il Genoa, visto che così avrebbe tra le sue fila uno dei migliori giocatori della Serie B di quest’anno. I tifosi rossoblù, infatti, sperano di non rivivere le ultime stagioni prima della retrocessione nel campionato cadetto avvenuta un anno fa. Le ultime annate dell’era Preziosi, di fatto, sono state contraddistinte da tante salvezze ottenute nelle ultime giornate di campionato.

Oltre a Pohjanpalo, sempre come riportato dal ‘Secolo XIX’, il Genoa sta cercando anche un difensore centrale e tra i giocatori seguiti c’è Leo Ostigard, neo campione d’Italia con il Napoli di Luciano Spalletti. Il norvegese ha giocato con la maglia rossoblù nella seconda parte della stagione dell’anno scorso, riuscendo a fornire delle ottime prestazioni, nonostante la retrocessione finale.