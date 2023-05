Maglietta bianca e giacca aperta: Giorgia Palmas scottante

Giorgia Palmas affascinante e seducente come sempre, l’ennesimo scatto di grande eleganza manda al tappeto gli ammiratori

Nel corso degli anni, alcune bellezze si sono imposte agli occhi dei fan come vere e proprie icone di femminilità e sensualità. Di certo, tra queste i più fulgidi esempi risiedono tra le ex veline di Striscia la Notizia, passate alla storia. Ai primi posti in una ideale classifica, c’è altrettanto sicuramente la magnifica Giorgia Palmas.

La showgirl sarda è rimasta nella mente e nel cuore di tutti ad anni di distanza dalla sua partecipazione al popolare tg satirico. All’epoca, parliamo ormai di vent’anni fa, ci arrivava con i galloni del secondo posto conquistato nel 2000 a Miss Mondo ma con il compito piuttosto scomodo di non far rimpiangere una vera e propria leggenda come Elisabetta Canalis. Missione compiuta nel migliore dei modi e che le garantì un trampolino di lancio verso una brillante carriera nel mondo dello spettacolo.

Oggi, Giorgia ha 41 anni, ma è come se per lei il tempo non fosse mai passato, se osserviamo i suoi scatti che pullulano sui social network. Bellezza genuina e irresistibile, si è affermata come conduttrice televisiva di grande classe e talento e ha ricoperto ruoli di spicco, come quello, qualche anno fa, di madrina del Giro d’Italia. E altro ancora ci sarebbe da raccontare. Ma tutto perde di importanza di fronte al suo fascino sublime, del quale ci da’ continue dimostrazioni. Soprattutto grazie agli scatti sul suo seguitissimo profilo Instagram, sul quale conta quasi due milioni di followers, essendo dunque largamente una delle presenze femminili più cliccate del Belpaese.

Giorgia Palmas accoglie l’estate così: bellezza senza paragoni, una meraviglia

Giorgia non si smentisce mai e ad ogni nuovo scatto riaccende in maniera prorompente la passione e la fantasia dei tantissimi ammiratori. Come in questa immagine davvero celestiale, con la quale ‘saluta’ l’estate in arrivo.

“Giugno e l’estate sono dietro l’angolo”, scrive nella didascalia, e l’immaginazione del suo pubblico va già agli scatti in costume che ci faranno sognare ad occhi aperti. Ma a Giorgia basta mettersi in giacchetta e maglietta per scatenare il delirio, con un primo piano in cui il suo sorriso e il suo sguardo pazzesco sono forse la parte più ammaliante. Inevitabilmente, viene tempestata di commenti estasiati e di like a ripetizione, un classico che si ripete. La classe non è acqua, Giorgia in questo senso è una fuoriclasse assoluta.