Esonero Allegri, la Juve cambia subito: chi sarà il nuovo allenatore

Si fa sempre più complicata la posizione del tecnico bianconero, con la società che inizia a guardarsi intorno a caccia dell’erede

Un’altra sconfitta. Ancora una volta, dopo la beffa subìta col Napoli qualche settimana fa, uno scontro diretto perso tra le mura amiche. Nonostante la penalizzazione di 10 punti comunicata ufficialmente poche ore prima del match di campionato contro l’Empoli, giusto una settimana fa, la Juve aveva il destino tra le proprie mani. Ma ha gettato tutto alle ortiche, raccogliendo zero punti nelle due partite susseguenti alla penalità inflitta.

Pur con tutte le spiegazioni del caso, la stagione della Juve non può che essere definita disastrosa. Per il secondo anno consecutivo non sono arrivati trofei in bacheca, con la squadra che ha disputato un girone di Champions che è giusto definire horror. Con tre soli punti raccolti in sei gare. Umiliante, tra le altre, la sconfitta netta contro gli israeliani del Maccabi.

Le successive eliminazioni alle semifinali di Coppa Italia prima e di Europa League poi, hanno certificato il disastroso giudizio sull’annata. E sull’operato del tecnico toscano, criticato ferocemente sin dallo scorso autunno. Salvo che nel periodo delle 8 vittorie consecutive – interrotte tra l’altro dalla batosta rimediata al ‘Maradona’ il 13 gennaio- su Twitter ha campeggiato per un lungo periodo l’hashtag #Allegriout. Chiara espressione del malcontento della piazza.

Addio Allegri, tutti i possibili eredi dell’allenatore toscano

Sono ormai mesi che circolano diversi nomi in lizza per la sostituzione del mister bianconero. Pur apparentemente legato indissolubilmente alla Juve da un contratto fino al 2025 a 7 milioni netti l’anno, la dirigenza valuta comunque il clamoroso, e carissimo, esonero. I tifosi, salvo poche eccezioni, hanno espresso il loro malcontento a più riprese. Forse è davvero ora di cambiare, costi quel che costi. Passate ormai di moda, per diversi motivi, le candidature di Antonio Conte e Zinedine Zidane, si guarda alle nuove leve per il futuro della panchina bianconera.

Da Igor Tudor a Raffaele Palladino, entrambi ex giocatori della Juve, per finire con Mauricio Pochettino, che però sembra ormai aver chiuso col Chelsea, e Thiago Motta, spunta anche il nome di un altro emergente. Uno che proprio all’interno del club bianconero ha iniziato a muovere i primi passi da allenatore.

Fabio Grosso, che tra l’altro ha vestito la maglia della Juve da giocatore, è il principale artefice del miracolo Frosinone. La squadra ciociara ha dominato la cadetteria, salendo in carrozza, con diverse giornate di anticipo, in Serie A. Un profilo abile, giovane e ‘di casa’ quello dell’ex Bari, Verona e Brescia, da cui ripartire con slancio dopo le due ultime, complicatissime, stagioni.