Inter, festa infinita: arrivano 41 milioni di euro!

Dopo la qualificazione raggiunta alla prossima edizione della Champions League, in casa Inter bisogna registrare un’altra bella notizia.

L’Inter di Simone Inzaghi sta chiudendo la propria stagione nel migliore dei modi. I nerazzurri, infatti, nell’ultimo mese hanno perso solo la gara dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti. La ‘Beneamata’, di fatto, ha raggiunto la finale di Champions League, vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana e si è qualificata alla prossima edizione della massima competizione europea per club.

Quest’ultimo traguardo è arrivato aritmeticamente con il successo di sabato scorso contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Con il raggiungimento della qualificazione in Champions League, Simone Inzaghi ha raggiunto l’obiettivo minimo della stagione di quest’anno. Per l’Inter, e non solo, è infatti fondamentale accedere alla ‘Coppa dalle grandi orecchie’ sia dal punto di vista economico che sportivo.

Anche se per Steven Zhang, oltre ai soldi che percepirà per la partecipazione alla massima competizione europea dell’anno prossimo, quella di quest’anno è stata una stagione davvero ricca dal punto di vista dei ricavi. Con l’arrivo in finale, infatti, il club interista ha incassato circa 100 milioni di euro, ma per il presidente nerazzurro sono pronti altri ricavi ‘freschi’.

Inter, in arrivo altri 41 milioni di euro da Suning tramite il prestito Oaktree

Nelle casse dell’Inter, infatti, arriveranno altri ben 41 milioni di euro. Questi soldi arriveranno direttamente da Suning, ovvero dal prestito di Oaktree. Questo quadro è emerso dal bilancio del 31 marzo del 2023 di Inter Media and Communication. Quest’ultima è la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società meneghina.

Tale cifra di 41 milioni di euro sono ‘figli’ dei prestiti di 26 milioni di euro nel terzo trimestre dell’esercizio in corso ( 10 a febbraio e 16 a marzo), più altri 25 milioni di interessi

Questa è sicuramente un’ottima notizia per i tifosi interisti, i quali sperano, in attesa della storica finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, che la società non sacrifichi altri big per il bilancio. Nel frattempo, la società dell’Inter ha annunciato una tournée che si terrà in Giappone alla fine del mese di luglio.

Ecco il comunicato del club interista: “L’Inter Japan Tour sarà un’occasione per consolidare la presenza del brand nerazzurro sul territorio e per una serie di attivazioni ed appuntamenti che coinvolgeranno tutto il nostro universo”. Il programma delle amichevoli è ancora tutto da definire. Anche se squadre come Bayern Monaco, Manchester City ed Atletico Madrid saranno in Giappone proprio nello stesso periodo quando ci sarà la ‘Beneamata’.