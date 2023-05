Allegri choc, clamoroso gesto: Bonucci senza parole

Un clamoroso gesto ha sconvolto tutti i tifosi bianconeri e riguarda Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci. Nessuno poteva crederci

Il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco e ora c’è un nuovo capitolo della saga sulla loro rivalità. La stagione della Juventus non ha di certo aiutato a rasserenare gli animi.

La stagione della Juventus si sta chiudendo nel peggiore dei modi. Prima l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Benfica nel girone, poi l’estromissione dall’Europa League per mano del Siviglia in semifinale. Alla campagna internazionale deludente si è aggiunta anche una fase finale di campionato assolutamente sotto le aspettative. Da quando la Corte Federale ha comminato la nuova penalizzazione di 10 punti, Allegri e i suoi hanno racimolato la bellezza di zero punti contro Empoli e Milan.

Lo scontro diretto perso dai rossoneri allo Stadium ha scritto la parola fine su ogni ambizione europea (resta in ballo l’eventuale Conference League). A Torino si stanno già preparando ad una stagione senza coppe, consci del fatto che il nuovo filone d’inchiesta sulla manovra stipendi, al via in questi giorni, può portare ad una nuova mazzata.

Dopo la gara con il Milan, Allegri si è lasciato andare ad un duro sfogo a mezzo stampa dicendo apertamente: “Se avessi voluto vincere subito non sarei tornato alla Juventus”. Un chiaro riferimento alla situazione attuale dei bianconeri e alle difficoltà di aprire un nuovo ciclo.

Allegri sotto accusa, spunta il post del cognato di Bonucci: parole inequivocabili

Queste parole sono suonate come un grosso alibi sia all’interno della società che alle orecchie dei tifosi, da sempre molto critici con Allegri. Tra questi non si è fatto sfuggire l’opportunità di una replica anche Federico Maccari, che altri non è che il fratello della moglie di Bonucci.

Il cognato del difensore bianconero ha utilizzato il proprio profilo Instagram per una pesante replica: “Non ho mai visto un talento così spiccato nel trovare alibi”. D’altronde il rapporto tra il centrale della Nazionale e il tecnico toscano non è più idilliaco da svariato tempo.

Non va dimenticato che proprio per una pesante lite tra i due (con tanto di tribuna nella trasferta di Champions League contro il Porto), Bonucci fu “costretto” a trasferirsi al Milan. Evidentemente il dente in famiglia deve essere ancora avvelenato. Vedremo se anche il prossimo anno si riproporrà il problema o se sarà Allegri questa volta a cambiare aria.