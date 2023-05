Juventus, il messaggio social di Cristiano Ronaldo fa impazzire i tifosi

Il messaggio social di Cristiano Ronaldo manda in fibrillazione i tifosi della Juventus. Ecco, nel dettaglio, cosa sta succedendo

Dopo l’infelice parentesi del ritorno al Manchester United, con tanto di incomprensioni con il tecnico dei Red Devils, Erik Ten Hag, come è ormai noto, Cristiano Ronaldo è sbarcato nel campionato saudita, non propriamente di prima fascia.

Tuttavia, i 200 milioni di euro che l’Al-Nassr, la sua nuova squadra, gli verserà sul suo conto corrente nei prossimi due anni appaiono come un motivo più che sufficiente per essere ai margini del grande calcio. E se dal punto di vista prettamente sportivo le cose non stanno andando come se le immaginava, con il suo Al-Nassr che insegue la capolista Al Ittihad, non c’è ombra di dubbio che in Arabia Saudita Cr7 stia facendo la vita di uno sceicco.

Solo pochi giorni fa è diventata virale la foto che immortala l’ex Juventus con al polso un orologio dal “modico” costo di 750 mila sterline che al cambio attuale equivalgono a 863 mila euro. In fondo, bazzecole per chi, in aggiunta ai 200 milioni del contratto con l’Al-Nassr, ha entrate extra come i 4 milioni di euro che gli garantisce il suo account Instagram dove vanta 585 milioni di follower.

Il messaggio social di Cristiano Ronaldo per il rinnovo di Pinsoglio

Cifre da far girare la testa. Del resto, Cristiano Ronaldo è il Re Mida del calcio: tutto quello che tocca diventa oro (per se stesso). Soldi, soldi, soldi, non ne sono mai abbastanza (noi comuni mortali lo sappiamo bene), è vero, ma volete mettere i sentimenti? Non hanno prezzo!

Infatti, se i soldi hanno condotto Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, il suo cuore è rimasto a Torino, sponda bianconera. Un messaggio social del fuoriclasse portoghese ha mandato in fibrillazione i tifosi juventini che, complici i tempi magri che sta attraverso il club bianconero, hanno evidentemente molta nostalgia del campione lusitano.

Ebbene, Cristiano Ronaldo a mezzo social si è complimentato con Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus e fresco di rinnovo. I due hanno stretto amicizia durante gli anni dell’esperienza in maglia bianconera del cinque volte vincitore del Pallone d’Oro (l’ultimo nel 2017).

Un’amicizia che resiste anche alla lontananza visto che Cr7, benché non sia più in forza alla Juventus, non ha esitato a commentare il post Instagram con il quale Pinsoglio ha reso noto il suo rinnovo un semplice ma efficace “grande” cui ha aggiunto l’emoji del maiale. Chiaro riferimento al tormentone dello ‘zio porcone’, imprecazione che Pinsoglio ha simpaticamente “inoculato” al fuoriclasse portoghese. Dunque, anche nel petto di Cr7, sotto una montagna di soldi, batte un cuore…bianconero.