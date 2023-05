Muriel saluta l’Atalanta ma non la Serie A: colpo in attacco

Rivoluzione in attacco per l’Atalanta che starebbe per salutare anche Luis Muriel: lui però, sa già dove andare.

Si ringiovanisce continuamente ed è come se ogni anno, avesse la formula giusta. L’Atalanta è una vera fucina di campioni che però, mette a disposizione dei suoi giovani, anche calciatori di talento come il trentatreenne Palomino, il trentaduenne Zapata o anche l’altro trentaduenne colombiano, Luis Muriel. Per l’ex attaccante della nazionale colombiana, questo è il quarto anno a Bergamo.

Ma come detto, la Dea si rinnova continuamente e proprio Muriel che negli ultimi due anni ha avuto troppi acciacchi che spesso lo hanno messo k.o., sembrerebbe ormai agli sgoccioli con la divisa nerazzurra. Il suo contratto scadrà nel 2024 e piuttosto che perderlo anche a zero, a questo punto l’Atalanta potrebbe pensare di cederlo.

Dal canto suo, il ragazzo di Santo Tomás, conosce l’Italia dal lontano 2011 e vorrebbe continuare a giocare nella nazione che lo ha visto crescere ed esplodere. Praticamente, dal suo addio al Granada per il passaggio al Lecce, il colombiano ha solo giocato in Serie A tranne che per una breve parentesi al Siviglia, durata un anno e mezzo. I bergamaschi, infatti, lo presero dopo che da gennaio a giugno del 2019, aveva giocato con la Fiorentina.

Colpo Muriel in Serie A: nuova maglia

Nel corso di questa stagione Muriel ha evidenziato, ancora una volta, troppi problemi fisici. Una situazione che lo ha portato ad arrivare ad oggi, a sole 25 presenze, per giunta con soli 2 gol all’attivo. Spezzoni per lo più, e così l’Atalanta penserebbe alla rivoluzione. Probabilmente verrà ceduto Rasmus Højlund, ma Muriel potrebbe avere la stessa sorte, così che i nerazzurri dovrebbero cercare ben due nuovi colpi per l’attacco.

Due club di Serie A avrebbero messo nel mirino l’esperto attaccante colombiano. Stando alle ultime voci, sia il Bologna di Thiago Motta che il Genoa di Alberto Gilardino, tra l’altro neopromossa, vorrebbero chiedere informazioni su di lui. Entrambe le squadre non giocano le coppe e non lottano per i piani alti, una sfida che Muriel potrebbe accettare in ambi i casi.

Una bella doppia suggestione per l’attaccante e per i tifosi bolognesi e genoani. Preso a queste condizioni, sarebbe un bel colpo, anche perché ad un anno dalla scadenza sembrerebbe difficile che i bergamaschi chiedano un costo del cartellino molto elevato. A quel punto, forse l’unico nodo da sciogliere per le due società, sarebbe l’ingaggio.