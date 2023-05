Dalla Roma alla Juve: accordo a 7 milioni

Possibile colpo per la big di Serie A. Il difensore tornerebbe in Italia per una cifra assolutamente alla portata sia di Roma che di Juventus.

Roma e Juventus sono due club dai destini diversi, ma ugualmente molto incerti. Entrambe sono in attesa di giocare le semifinali di Europa League, tappa fondamentale per cercare di vincere il trofeo continentale e chiudere la stagione in bellezza.

Ma i giallorossi non sanno ancora se il tecnico José Mourinho, recentemente molto polemico nei confronti della società, resterà fino alla scadenza del contratto nel 2024. I bianconeri invece hanno problemi ben diversi, come i casi giudiziari in cui è coinvolto il club tra plusvalenze false e manovra stipendi. Insomma, regna l’incertezza al punto di vista tecnico e societario per entrambe le squadre. Ma sia Roma che Juve stanno già lavorando sotto traccia per rinforzare le rispettive rose, a prescindere da quale sarà il loro destino in vista della stagione 2023-2024 in Serie A.

Uno dei reparti che sia Roma che Juventus devono rinforzare in estate riguarda le corsie laterali difensive. Una zona di campo dove tra infortuni e prestazioni deludenti entrambe le squadre hanno sofferto non poco, anche per carenza di buone alternative.

L’agente dello spagnolo lo offre di nuovo in Italia: affare da 6-7 milioni di euro

In particolare sulla fascia destra: la Roma è poco soddisfatta del rendimento di Celik mentre Karsdorp è costantemente infortunato, oltre ai problemi di quest’anno con Mourinho. La Juve invece potrebbe dover rimpiazzare Cuadrado, in scadenza di contratto e sempre più vicino all’addio a fine stagione. La soluzione può arrivare dalla Spagna. Infatti alle due squadre sarebbe stato offerto il cartellino di Alvaro Odriozola, terzino destro iberico in forza al Real Madrid. Un calciatore che conosce già piuttosto bene la Serie A, visto che lo scorso anno ha disputato un’ottima stagione con la maglia della Fiorentina in prestito.

L’agente di Odriozola sarebbe pronto a riportarlo dunque in Italia, ben sapendo che due top club come Roma e Juve sono interessate a rinforzi in difesa. Un affare anche low-cost, perché pare che il Real possa accontentarsi di un’offerta da 6-7 milioni di euro per lasciar partire il calciatore classe 1995 nativo di San Sebastian.

In questa stagione Odriozola ha collezionato solo 5 presenze ufficiali con il Real di Ancelotti, restando ai margini della rosa. Nella stagione precedente, in prestito alla Fiorentina, si era contraddistinto per qualità e rapidità, disputando 27 partite con la maglia viola. Giallorossi e bianconeri ci pensano e potrebbero seriamente tentare il colpo a basso costo per la stagione che verrà.