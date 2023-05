Neymar bianconero: ecco il piano, arriva con la Champions

Uno dei calciatori che può infiammare il prossimo calciomercato estivo è Neymar, che non sta vivendo un grande momento in Francia.

La stella del Paris Saint Germain, infatti, può lasciare il club francese durante la sessione estiva di calciomercato. Il club parigino vive una situazione particolare ed a fine anno potrebbe esserci una clamorosa rivoluzione.

Il talento verdeoro, che ha terminato la stagione per via di un infortunio, non ha vissuto un’annata da ricordare, nonostante le diciotto reti messe a segno e i diciassette assist forniti in 29 partite disputate tra campionato e coppe. La stagione al di sotto delle aspettative, ha portato i tifosi del club parigino a contestarlo in più di un occasione, con la dirigenza che sembra pronta a valutare una cessione in estate. A tal proposito, un club inglese è pronto a fare sul serio per portarlo in Inghilterra.

Visto la stagione non proprio soddisfacente, il Paris Saint Germain sta seriamente pensando di cedere il brasiliano in estate. Sulle sue tracce pare essersi messo prepotentemente il Newcastle, alla ricerca del grande colpo per la prossima stagione. I Magpies stanno vivendo un finale di stagione molto intenso, visto il terzo posto in classifica a quota 65 punti. La squadra di Eddie Howe è sempre più vicina nel centrare la qualificazione alla prossima Champions League, anche se il Liverpool quinto dista solamente tre punti.

Neymar via, il Newcastle studia il grande colpo: serve la Champions

La qualificazione nella massima competizione europea, è ovviamente necessaria per convincere Neymar ad accettare il progetto bianconero. Il brasiliano classe 1992 è attratto dall’idea di approdare in Premier League, anche per provare una nuova esperienza dopo Spagna e Francia. Per cercare di ottenere il si del Paris Saint Germain, il Newcastle è pronto ad offrire un prestito con diritto di riscatto. Si tratterebbe di un colpo clamoroso per i bianconeri, che regalerebbero a mister Howe uno dei migliori calciatori al mondo per disputare la massima competizione europea.

Dopo Messi, destinato a lasciare la Francia vista la scadenza del contratto, il club parigino è pronto a salutare anche Neymar, rivoluzionando totalmente il proprio reparto avanzato. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Neymar pronto a lasciare Parigi dopo sei anni dal suo arrivo. Eddie Howe è pronto ad accogliere la stella verdeoro, con il popolo bianconero che ora sogna davvero. Dopo Spagna e Francia, quindi, pare esserci l’Inghilterra nel futuro del campione brasiliano.