Clamoroso alla Juve: Allegri vende Chiesa

Allegri vende Chiesa. Uno scenario che inquieta molto i tifosi della Juventus in vista della prossima stagione. Quella dell’ipotetico riscatto.

In una stagione “normale” la vittoria a Bergamo contro l’Atalanta avrebbe rappresentato un passo forse decisivo per la conquista di un posto utile in vista della prossima Champions League. Questa però è una stagione abbastanza atipica in casa Juventus.

La pubblicazione delle motivazioni da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, dopo il ricorso della società bianconera contro la Figc per il caso plusvalenze, conferma quasi totalmente l’impianto accusatorio per cui spetterà ora alla Corte Federale d’Appello “quantificare” una nuova penalizzazione. In questi due eventi, apparentemente così distanti, vi è la perfetta sintesi dell’intera stagione della Juventus. Campo e tribunali emettono le loro sentenze, spesso in contrasto tra loro, ma una parte è decisamente più forte e importante dell’altra. Le sentenze dei tribunali sono ora quelle decisive.

Ritorna quindi quel pensiero che ha accompagnato buona parte della stagione bianconera, perlomeno da quando, nel mese di gennaio, è stata comminata la penalizzazione di 15 punti in classifica. Ha senso per la formazione di Massimiano Allegri giocare al massimo le restanti quattro partite di campionato? Il club bianconero potrebbe pensare di giocarsi direttamente l’Europa League dove il club è attualmente in semifinale, impegnato contro il Siviglia.

Allegri vende Federico Chiesa?

Tanti dubbi che poi si ripercuotono nelle scelte che la società e il tecnico Massimiliano Allegri dovranno necessariamente fare in vista della prossima stagione. E una Juventus fuori dalla Champions League dovrà necessariamente sacrificare uno/due gioielli per fare cassa. Lo scenario peggiore, quello che i tifosi della Juventus hanno visto attuato per anni dai grandi club rivali e che sembrava qualcosa di lontanissimo dagli orizzonti bianconeri, adesso è una realtà concreta. Senza i ricchi introiti della Champions League questi dovranno essere coperti dalle cessioni. E se si parla di pezzi da novanta da cedere per fare cassa vuoi che il pensiero non vada dritto verso Federico Chiesa, uno dei pochissimi giocatori Top della Juventus?

Se a questo poi si aggiunge che i rapporti tra Massimiliano Allegri e l’esterno azzurro sembrano non essere dei migliori, l’ipotesi partenza dell’ex gioiello viola prende sempre più forma. Al di là del grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che ha bloccato Federico Chiesa per quasi l’intero 2022 e che ha pesantemente condizionato anche l’inizio dell’anno 2023, sembrano esserci delle concrete difficoltà del giocatore a inserirsi nello schema tattico scelto da Massimiliano Allegri. Quali allora le possibili ipotesi future? Massimiliano Allegri potrebbe davvero chiedere la cessione del forte esterno o potrebbe essere lo stesso Federico Chiesa a valutare l’ipotesi di un clamoroso addio? Quanti dubbi.