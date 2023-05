Dopo lo scudetto l’addio: Spalletti lascia il Napoli, la sua nuova squadra

Luciano Spalletti è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli. Criticatissimo ad inizio stagione per quanto successo nella passata, l’ex allenatore di Roma ed Inter è riuscito a raggiungere un obiettivo storico con gli azzurri dedicando tantissimo tempo al suo lavoro, ma soprattutto in silenzio.

Lo scudetto potrebbe però essere l’unico trofeo conquistato con il Napoli, visto che sono già diversi i club che hanno chiesto informazioni su Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Ovviamente stiamo parlando di società super blasonate, fra le quali spunta una in particolare pronta ad affondare il colpo decisivo per strappare il ‘sì’ al tecnico toscano che, a questo punto, con l’addio di Giuntoli potrebbe salutare anche lui.

Spalletti via da Napoli, è deciso: intreccio con un collega

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Luciano Spalletti che, incredibilmente, potrebbe essere lontano da Napoli. Dopo aver conquistato uno storico scudetto con gli azzurri, infatti, il tecnico toscano potrebbe lasciare la panchina partenopea per intraprendere una nuova avventura all’estero, come da lui stesso ‘confermato’.

Negli scorsi giorni, però, il presidente De Laurentiis aveva fatto partire la pec per esercitare il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti, senza però prima sentirsi col diretto interessato, e questo ha un attimo bloccato dialoghi, trattative ed eventuali firme.

Il tecnico di Certaldo potrebbe dunque tanto rimanere al Napoli quanto andare via nella prossima stagione, visto che, appunto, ci sono diversi club interessati a lui. In tutto questo, però, il futuro di Spalletti sarebbe strettamente legato a quello di un noto collega italiano all’estero, del quale sarebbe il perfetto sostituto in caso di addio, come confermato anche dai diversi media locali.

Addio Napoli: Spalletti nuovo allenatore grazie ad Ancelotti

E’ Carlo Ancelotti l’allenatore dal quale il qualche modo pende il prossimo futuro di Luciano Spalletti. Il tecnico del Real Madrid non è infatti sicuro di continuare la sua seconda avventura in Spagna, e per sostituirlo i Blancos avrebbero messo gli occhi proprio sull’allenatore del Napoli.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, con l’interesse del Real Madrid, ma non solo, Spalletti rischia di volare verso lidi più luccicanti rispetto a Napoli, dove comunque punta a rimanere solo qualora gli fossero garantite determinate condizioni che il tecnico di Certaldo ritiene essenziali per aprire un vero e proprio ciclo vincente.

Futuro Spalletti incerto: ecco cosa vuole dal Napoli

L’interesse delle big d’Europa è concreto, ma Luciano Spalletti vorrebbe dare priorità e continuità al suo progetto Napoli. Per rimanere, però, il tecnico toscano vuole delle garanzie, in quanto intenzionato ad aprire un ciclo vincente.

Alla base della posizione presa da Spalletti non ci sarebbe neanche una quesitone di soldi, bensì altro ancora. Stando alle ultime notizie, il tecnico azzurro avrebbe chiesto a De Laurentiis per rimanere un mercato all’altezza dei campioni d’Italia e l’appoggio incondizionato, così da lavorare senza pressioni per raggiungere un obiettivo chiamato Champions League.