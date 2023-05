Ilary Blasi, lo strappo che fa sognare i fan: cos’è successo

La stagione dell’Isola dei Famosi entra sempre più nel vivo, ma Ilary Blasi trova sempre il tempo per se stessa: l’ultimo gesto fa sognare

Fin dai primi momenti, l’atteggiamento è stato diametralmente opposto. Perché la notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, nonostante le voci che si rincorrevano da mesi, è stato comunque uno tsunami. Loro però hanno reagito in maniera diversa.

L’ex capitano della Roma ha voltato subito pagina con Noemi Bocchi, hanno preso casa insieme, si sono mostrati in pubblico ma anche fatto un uso moderato dei social. La conduttrice tv invece li ha usati e continua a farlo per mostrare che lei non ha accusato il colpo e la sua voglia di vivere è sempre la stessa. Così è stato anche nelle ultime storie che ha condiviso con i suoi follower. Compreso uno strappo che ha fatto sognare i fan: perché Ilary può rinunciare a tutto, ma non ai piaceri della tavola, che per lei sono soprattutto i dolci.

E così ha fatto sapere a tutti che stava divorando una torta con panna e fragoline di bosco, la sua preferita. Un calcio alla dieta, perché tanto lei se lo può permettere. E lo abbiamo capito da un’altra immagine nella quale appare mentre prende il sole domenicale. Per una vorta con lei non c’è Bastian Muller che comunque nelle ultime settimane è stato molto presente e molte volte a Roma.

Ilary Blasi, lo strappo che fa sognare: la separazione da Totti sta diventando una battaglia

Nella vicenda della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi entrano ora prepotentemente in scena anche tutti i parenti della conduttrice, tra sorelle e cognati che si erano sistemati bene nelle aziende di famiglia. Come svelato da alcuni quotidiani nei giorni scorsi, Totti ha ottenuto la prima vittoria sfrattando sostenuto dalla legge la famiglia Blasi dal centro sportivo della Longarina, di sua proprietà. L’ex capitano della Roma aveva chiesto da tempo alla famiglia della sua ex moglie, che gestiva il centro sportivo, di andarsene per rientrarne in possesso, ma senza successo.

Ora è arrivata un’ordinanza del giudice che gli dà ragione e diventerà esecutiva il prossimo 30 giugno 2023. Se non succederà nulla prima, l’ufficiale giudiziario si presenterà alla porta del complesso sportivo di Castel Fusano, zona Roma Sud, e comprende la Scuola di calcio Totti Soccer School e un’area Padel. Intimerà alla società Asd Longarina, che fa capo soprattutto a Silvia Blasi, sorella maggiore di Ilary, di abbandonare la struttura con effetto immediato.

Finita qui? Assolutamente no, perché ora spunta un decreto ingiuntivo, a favore questa volta della Asd Longarina di Silvia Blasi, per una somma vicina a 50mila euro che la Totti Soccer School non avrebbe saldato.

Lo racconta “La Repubblica”. In tutto questo, mentre la villa dell’Eur ormai è saldamente nelle mani di Ilary e dei tre figli, che staranno lì a vivere con la madre, rimane ancora in sospeso la vicenda dei Rolex. Secondo le ultime indiscrezioni, la Blasi non ha nessuna intenzione di restituire gli orologi che invece Francesco Totti vorrebbe di nuovo indietro, a qualsiasi prezzo. Anche in questo caso, sarà il giudice a stabilire come andrà a finire.