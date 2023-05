Ultim’ora, Conte torna in Serie A: la nuova squadra

Dopo la fine della sua avventura con il Tottenham il tecnico salentino sta per tornare nel campionato italiano.

L’avventura di Antonio Conte alla guida del Tottenham si è conclusa nel peggiore dei modi. L’allenatore italiano ha ricevuto il benservito dagli Spurs, che hanno scelto di separarsi dall’ex tecnico di Inter e Juve per via dei risultati non all’altezza delle aspettative. In particolare, sul destino di Conte ha pesato l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano del Milan. Ma anche in Premier League il cammino degli Spurs non era stato quello auspicato dai tifosi, che speravano in una crescita importante dopo l’arrivo di Conte.

I rapporti con la società londinese sono andati deteriorandosi settimana dopo settimana, fino alla rescissione consensuale dello scorso marzo. Tuttavia, nonostante questa esperienza non positiva, Antonio Conte è ancora uno degli allenatori più richiesti in Europa e alcuni club si sono già mossi per provare a portare il tecnico italiano sulla propria panchina.

Tra questi ci sono anche Inter e Juventus, viste le tante critiche nei confronti di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Il tecnico piacentino ha ancora un anno di contratto, mentre Allegri ha un’intesa con i bianconeri fino al 2025: tuttavia, il nome di Conte continua a rimbalzare alla Pinetina e alla Continassa.

Antonio Conte torna in Italia: ecco dove allenerà

Per entrambi i tecnici sarà decisivo questo finale di stagione, che vede l’Inter impegnata nella semifinale di Champions League (e nella finale di Coppa Italia) e la Juve attesa dalla doppia semifinale con il Siviglia in Europa League. In caso di risultati negativi ecco che Conte potrebbe rappresentare un nome concreto da cui ripartire. Inoltre Antonio Conte gradirebbe molto ritornare in Italia.

Tuttavia, pare che anche un’altra squadra stia provando a siglare un’intesa con l’allenatore salentino per la prossima stagione. La Roma rischia di perdere José Mourinho, richiestissimo dal Paris Saint-Germain: i parigini non sembrano intenzionati a confermare Galtier e starebbero puntando con decisione sullo Special One.

I tifosi giallorossi hanno espresso la loro preferenza su Twitter: in caso di addio di Mourinho il più gettonato dalla tifoseria è proprio Antonio Conte, seguito da Roberto De Zerbi (che sta facendo benissimo con il Brighton in Premier League), Thiago Motta (ottimo il campionato del suo Bologna) e Ruben Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona, recentemente eliminato ai quarti di finale di Europa League dalla Juventus. Chiaramente bisognerà capire se la Roma sarà in grado di soddisfare le esigenze economiche di Conte: l’ex Commissario tecnico della Nazionale italiana percepiva 15 milioni di euro a stagione al Tottenham.