In Serie A, ed in generale in Italia, sono momenti in cui la Giustizia Sportiva sta facendo gli straordinari, come si suol dire in questi casi. Adesso un nuovo club viene colpito in maniera molto dura, dal momento che arriva una penalizzazione pari a 4 punti. Vediamo insieme le ultime notizie.

non c’è davvero tregua per il calcio italiano, che vive forse una delle fasi più buie. In termini economici soprattutto, dal momento che poi sul campo il movimento ha portato tre squadre in tre finali europee. La Roma in Europa League, la Fiorentina in Conference League e l’Inter in Champions League. Adesso, però, per un altro club è pronto a battere il pugno la Giustizia Sportiva, con una sanzione che stavolta è pari a 4 punti. E la classifica in maniera del tutto inevitabile risente duramente di questa sanzione ormai apparentemente inevitabile.

Serie A, nuova penalizzazione

Il caso più eclatante è senza ombra di dubbio quello che riguarda la Juventus. Il club bianconero, infatti, ha già ricevuto un -10 per il caso plusvalenze ed ora aspetta che si risolva l’altra questione, quella forse più spinosa. Stiamo parlando, infatti, della manovra stipendi, dei rapporti con alcuni agenti e delle partnership con delle società. Ma non è di certo l’unica questione spinosa che resta da risolvere in Serie A.

La Sampdoria, infatti, dopo che l’attuale presidente in uscita Massimo Ferrero ha rifiutato l’ultima offerta ricevuta, rischia grosso. Le scadenze, infatti, sono ormai alle porte e se non dovesse essere raggiunto un accordo tra Radrizzani e l’attuale presidente della Sampdoria non potrebbero essere rispettate. Gli stipendi, infatti, andranno pagati entro e non oltre la giornata di domani, che di conseguenza diventa cruciale per il futuro di questa gloriosa società. Se non si raggiungesse l’intesa, arriveranno 4 punti di penalizzazione.

Penalizzazione Sampdoria, le ultime

Ferrero, infatti, per lasciare libero il club, che ormai è suo ostaggio, chiede 35 milioni di euro, cinque in più di quelli che fin qui è arrivato ad offrire Radrizzani. La trattativa prosegue senza sosta, dal momento che i tempi ormai non concedono più margine di attesa. A far precipitare il valore del club tanto in basso è la retrocessione in Serie B. Nel caso in cui, però, non si dovesse fare in tempo a pagare gli stipendi, allora la penalizzazione ricadrebbe sulla prossima stagione, che partirebbe in salita. Ricordiamo che in questa operazione, oltre a Radrizzani, c’è anche, seppur come azionista di minoranza, Al-Khelaifi.