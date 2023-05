Acclamato come un top Angel Di Maria non ha mantenuto le attese a Torino. Ora per lui c’è una nuova intrigante avventura.

A Torino è stato accolto come un fuoriclasse, perché la sua storia dice che è un fuoriclasse. D’altronde Angel ha dimostrato negli anni fino all’ultimo Mondiale di calcio disputatosi in Qatar dove si è laureato Campione del Mondo con la sua Argentina.

Angel Di Maria è arrivato alla Juventus a parametro 0 dal Paris Saint Germain. Il suo ingaggio oscilla, tra fisso e bonus, tra i 6 e i 7 milioni di euro netti. Al termine dell’ultimo impegno casalingo della stagione, segnato dalla sconfitta della Juventus contro il Milan di Stefano Pioli, El Fideo, Angel Di Maria, è stato sonoramente fischiato dal pubblico dell’Allianz Stadium. La Juventus ha puntato molto su di lui ed il calciatore non ha mantenuto le aspettative.

Soltanto qualche sprazzo di quell’indiscutibile talento, poi tanti, forse troppi problemi fisici. Complice uno stipendio altissimo il club torinese sembra pensare al suo addio ed Angel è comunque un calciatore molto ambito sul mercato. Il suo futuro in bianconero è piuttosto in bilico, il calciatore aveva anche pensato di restare a Torino ma la società sembra valutare altre possibilità. E si è arrivati, quindi, all’inevitabile momento dell’addio. Ma quale sarà la prossima destinazione de El Fideo?

Bomba Juve: Di Maria giallorosso

Angel Di Maria, anche questa volta, lo si potrà prendere a 0. E’ una di quelle occasioni che occorre valutare con la massima attenzione. Il giocatore ha un prestigio internazionale importante, così come l’ingaggio che richiede. Occorrerà valutare la sua volontà e gli stimoli annessi. Per lo spaghetto dell’albiceleste sembrano non mancare le pretendenti. Alla Juventus ha firmato per un solo anno poiché il suo desiderio era di ritornare in Argentina al termine di questa stagione. A quanto pare, però, Angel Di Maria ha ancora voglia di Europa e l’addio alla Juventus non è l’addio al Vecchio Continente.

Radiomercato parla già di diversi club sulle tracce del filiforme esterno argentino. I turchi del Galatasaray, formazione dove milita, tra gli altri, anche l’ex centravanti dell’Inter, Mauro Icardi, sembrano abbiano puntato il prestigioso obiettivo. Ora toccherà al Fideo valutare la scelta migliore. Anche per cancellare dalla mente, e dalle orecchie, quei rumorosi fischi dell’Allianz Stadium.

I portoghesi del Benfica gradirebbero molto di potersi giovare del talento sopraffino dell’argentino, così come i neocampioni di Spagna del Barcellona, club che emana sempre un fascino particolare. Nelle ultime ore si è aggiunto alla lista una società con i colori sociali giallorossi, ma non si tratta dell’italica Roma.