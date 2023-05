“Ho ricevuto due chiamate”, terribile minaccia in queste ore: anche Icardi è sconvolto

La presunta nuova fiamma di Mauro Icardi ha fatto una rivelazione clamorosa. La donna ha ricevuto delle minacce via telefono. Tutti i dettagli e le dichiarazioni

Il caos mediatico non smette di travolgere l’ex storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Ancora oggi, non si sa quale sia il reale stato delle cose tra i due. Lei in Argentina, a proseguire la sua carriera di conduttrice di Masterchef, lui in Turchia quella di calciatore. A creare maggiore clamore negli ultimi giorni, è stata la presenza delle due figlie ad Istanbul. Si è vociferato che l’ex Inter tenga addirittura in ostaggio le loro bambine pur di far tornare Wanda da lui.

Insomma, si è caduti in una delle soap opere più becere. E se davvero ci fossero di mezzo le figlie sarebbe tutto ancora più scandaloso e disgustoso. Sta di fatto che la storia tra Wanda e Icardi rischia adesso di essere maggiormente compromessa dalla presenza di una terza parte, una donna che dichiara di essere stata l’amante del giocatore nell’ultimo periodo.

Si tratta di Candela Lecce, influencer e modella argentina che ha rivelato di essere stata corteggiata per tempo dal calciatore, e che lui abbia addirittura raggiunto Buenos Aires pur di incontrarla. Voci smentite da Icardi per salvare ancora una volta la storia con Wanda Nara. Ma secondo la Lecce, come riporta fanpage.it, le cose stanno diversamente.

Candela minacciata, e Wanda ne approfitta

Candela Lecce è stata accusata di menzogne dopo aver rivelato della sua storiella con Mauro Icardi. La donna, però, si è difesa in tutti i modi, dichiarando di avere anche foto e messaggi che provano il tradimento. E per avvalorare la sua tesi ha riferito che Wanda non è stata assolutamente un ostacolo, anzi. L’argentina avrebbe approfittato di tale gossip per chiudere definitamente la storia con il calciatore.

“Ciò che è successo tra me e Icardi per Wanda è caduto a fagiolo. Lei aveva bisogno di uno scandalo come questo per lasciare Mauro. Hanno rotto molto tempo fa, quindi sono serena” ha detto la Lecce. A riportare le dichiarazioni è Fanpage.it. Ma c’è di più. La ragazza 23enne ha rivelato di aver ricevuto delle minacce di recente, che la spingevano a non parlare più della sua love story con Icardi. Che sia stato lo stesso calciatore del Galatasaray, ancora una volta per salvare il salvabile con Wanda?

“Ho ricevuto due chiamate per smettere di parlare di questa storia. Ora ho molta paura. Non so se dietro quelle chiamate ci sia proprio Icardi, ma era la voce di un uomo” ha confessato Candela Lecce. Insomma, la situazione è più ingarbugliata che mai. Ma ciò che traspare mette in ridicolo sempre di più il calciatore, che pur di non accettare la fine della storia d’amore con la Nara si sta facendo terra bruciata.