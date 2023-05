La Juve collabora: scambio di maglia con l’Atletico

Juventus e Atletico Madrid pronte ad essere protagoniste durante l’estate: ecco il clamoroso intreccio di mercato

L’annata della Juventus si sta chiudendo nel modo più amaro. Dopo la penalizzazione di 10 punti ed il tracollo con l’Empoli, la ‘Vecchia Signora’ è finita ko pure col Milan consegnando di fatto ai rossoneri l’aritmetica certezza di partecipare alla prossima Champions.

Massimiliano Allegri lo ha accennato, la stagione della Juve è probabilmente terminata già a Siviglia. La batosta nella semifinale di ritorno di Europa League ha distrutto tutte le certezze dei bianconeri. Adesso bisognerà ricostruire, prendere pezzo dopo pezzo e tentare di rilanciare un progetto che rischia adesso di ristagnare e rendere più lungo il ritorno ai vertici della ‘Vecchia Signora’.

Al di là di quello che succederà lontano dal rettangolo verde (vedi operazione Prisma) la Juve dovrà chiarire diversi aspetti in ottica mercato e legati ad ogni zona del campo. Dalla Spagna giunge una voce che potrebbe riaprire l’asse con l’Atletico Madrid. Due nomi sul tavolo ed uno scenario a dir poco clamoroso per l’estate. Secondo quanto viene riferito da ‘Elgoldigital.com’, i piani di mercato di Atletico Madrid e Juventus potrebbero ben presto finire per intrecciarsi. I ‘Colchoneros’ d’altronde non hanno mai smesso di pensare ad una delle gemme della società bianconera, in scadenza esattamente tra un mese.

Simeone cala l’asso: ‘sconto’ grazie a Di Maria

Parliamo ovviamente di Angel Di Maria, per il quale il ‘Cholo’ Simeone ha chiesto un grosso sforzo pur di portarlo a Madrid. Gli spagnoli, infatti, sono certi che il ‘Fideo’ sarebbe un grandissimo rinforzo per l’estate dell’Atletico che è reduce da un’annata a dir poco disastrosa.

L’Atletico Madrid vorrebbe quindi inserirsi nel mare di incertezza che circonda l’ala argentina e i discorsi per un eventuale rinnovo con la Juventus. Pur di convincere i vertici bianconeri a lasciar perdere il prolungamento di Di Maria, facilitando quindi la firma a zero con i ‘Colchoneros’, l’Atletico sarebbe disposto a trattare a cifre convenienti la cessione di Alvaro Morata.

La punta spagnola è molto legata ai bianconeri e farebbe di corsa le valigie pur di vivere, stavolta a titolo definitivo, una terza avventura con la maglia della Juventus. Se il club di Torino accetterà di mettere da parte i discorsi per il rinnovo del ‘Fideo’, allora l’Atletico sarebbe disposto a cedere Morata a condizioni estremamente favorevoli per la gioia di Allegri. Un ‘Do ut des’ che, di fatto, finirebbe per accontentare proprio tutti.