Alaba in Serie A: prezzo e destinazione svelati

La Serie A è pronta ad accogliere uno dei campioni che attualmente milita nel Real Madrid, ovvero David Alaba

Il difensore centrale (ed all’occorrenza anche centrocampista) non ha bisogno di alcun tipo di presentazione visto che stiamo parlando di uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Ed anche in questa stagione lo ha dimostrato alla grande con delle prestazioni davvero di altissimo livello. Anche se, secondo quanto riportato da fonti spagnole, il nazionale austriaco potrebbe essere uno dei sacrificati del club guidato da Florentino Perez.

Dopo due anni vissuti in Spagna il 30enne è pronto nuovamente a cambiare aria. Ed è per questo motivo che si apre la possibilità che porta all’Italia. Alcuni top club sono interessati al suo acquisto e vorrebbero puntare sull’esperienza del laterale austriaco. Il Real valuta molto ovviamente il jolly e presto si deciderà il suo futuro.

Per dieci anni di fila è stata una delle bandiere del Bayern Monaco dove ha praticamente vinto di tutto. Poi la decisione di accettare la destinazione iberica e la proposta del Real. Anche con i ‘Galacticos’ il calciatore ha vinto praticamente tutto. Adesso, però, non è da escludere che possa nuovamente partire per una nuova avventura. La stessa che lo porterebbe in Serie A, un campionato pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Alaba in Serie A? Non è un sogno, è corsa a due

Non è affatto un mistero che, sulle sue tracce, da tempo (soprattutto quanto militava nei Bavaresi) ci sia stato un forte interesse della Juventus. I bianconeri sono pronti a mettersi in fila per acquistare il forte calciatore. Va detto che le possibilità senza Champions sono notevolmente ridotte e ora la società torinese rischia una clamorosa beffa.

Stiamo parlando dell’Inter che, in quella posizione, dovrà sostituire il partente Milan Skriniar (promesso sposo del Paris Saint Germain). I tifosi nerazzurri stanno già sognando il colpo. Così come i supporters bianconeri. Anche se non è del tutto facile come sembra. Per le due big italiane c’è la concorrenza delle big di Premier, certamente più propense a riempire il portafoglio del calciatore. Ci sono alcune condizioni da valutare.

In primis il prezzo: la sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Ed il Real non ha alcuna intenzione di fare sconti né altro. Secondo problema è quello relativo al suo ingaggio. Decisamente importante visto che il calciatore percepisce quasi 20 milioni di euro lordi l’anno. Di certo non un fattore da sottovalutare. Alaba piace alla Serie A, il colpo non è facile ma i tifosi possono sognare.