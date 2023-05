Serie A, svolta Firmino: destinazione a sorpresa!

Roberto Firmino è il prossimo campione che potrebbe arrivare a costo zero in Serie A, dopo la fine della sua avventura con il Liverpool.

La punta brasiliana potrebbe essere il grande colpo per una big italiana nella prossima stagione, il 32enne sarebbe l’attaccante della riscossa per lottare per vincere lo scudetto. Resta però la concorrenza degli altri top club europei per un affare importantissimo.

Il talento di Roberto Firmino non si mette in discussione, pur in una stagione difficile è riuscito a vedere la porta, segnando con buona continuità. L’attaccante brasiliano lascerà il Liverpool a giugno, la scadenza del contratto lo ha posto ora ad essere considerato come uno degli obiettivi di mercato di mezza Europa.

I top club sanno che possono affondare il colpo su un attaccante dall’impatto sicuro, un centravanti che in Premier ha segnato in questa stagione 11 gol e fornito quattro assist pur con qualche acciacco fisico di troppo. Firmino in Serie A sarebbe poi il grande colpo per l’attacco, le ambizioni per la prossima stagione potrebbero essere importanti proprio avendo un uomo d’area come lui.

Firmino in Serie A, c’è una big che scalpita

L’affare Firmino potrebbe cambiare le sorti di una squadra e ridare entusiasmo a una tifoseria che attende da tempo una riscossa. Un colpo di caratura mondiale, a 32 anni non può dirsi di certo a fine carriera e per almeno tre stagioni potrebbe essere tra i cannonieri più invidiati. Forza, lucidità e senso della posizione sono sempre importanti, Firmino sa che in Italia sarebbe accolto a braccia aperte. Come riporta Sky Sport, c’è una squadra che non ha mai smesso di seguirlo. La Juventus vuole Roberto Firmino in attacco, sarebbe un colpo importante.

Un acquisto che cambierebbe anche le sorti del bilancio, una mossa che Cristiano Giuntoli potrebbe avallare con grande maestria. L’arrivo di Firmino a costo zero (e con un ingaggio di sette milioni di euro all’anno) porterebbe a una cessione immediata, quella di Dusan Vlahovic, che partirebbe per almeno 70-80 mln di euro. La meta probabile sarebbe proprio quella del Real Madrid, club che rimane in corsa per Firmino ma potrebbe cambiare idea proprio pensando a questa prospettiva.

Un giro di punte destinato a far discutere, la Juventus valuta Firmino ma vorrà delle garanzie fisiche per non incappare nei casi della scorsa stagione, come quello di Angel Di Maria ma soprattutto di Paul Pogba, arrivato come uomo della riscossa e in campo solamente per circa 170 minuti in stagione.