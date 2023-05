Beffa Milan, blitz decisivo a Londra: affare fatto

Arriva la beffa sul mercato per il Milan con il blitz a Londra che complica di molto i piani di Maldini e Massara: tutti i dettagli

Il Milan inizia a programmare la prossima stagione dopo un anno molto travagliato. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno le idee chiare su cosa fare per tornare a essere competitivi per lo Scudetto. L’obiettivo, già dichiarato in questa stagione, è la seconda stella. Cosa che non è riuscita vista la splendida stagione del Napoli di Luciano Spalletti. Sono diversi i giocatori monitorati dal club rossonero.

Tra questi, ci sono Sergej Milinkovic-Savic e Daichi Kamada. Il centrocampista serbo dovrebbe lasciare la Lazio e Lotito ha fissato il prezzo sui 30 milioni di euro. Mentre il trequartista lascerà l’Eintracht Francoforte a parametro zero e c’è già stata un’offerta del Milan.

Oltre al centrocampo, il Milan vuole rinforzare anche il reparto offensivo della rosa di Stefano Pioli. Sulla sinistra c’è Rafael Leao, padrone unico di quella fascia, mentre sulla destra Saelemaekers e Messias non offrono grandi garanzie. Spesso, infatti, ci sono dei problemi in termini di qualità che impediscono ai rossoneri di ergersi come una delle big del calcio europeo. Servono, quindi, altri profili in grado di alzare il livello.

Milan, beffa Nelson: non arriverà

Secondo quanto riferito da ‘The Athletic’, Reiss Nelson è destinato a firmare il rinnovo di contratto con l’Arsenal fino al 30 giugno 2027. Il contratto attuale dell’attaccante scade il prossimo 30 giugno e Mikel Arteta apprezza moltissimo le sue qualità e la sua duttilità. Infatti, può giocare su entrambe le fasce oltre che ricoprire il ruolo tra le linee. Una bella vittoria personale per Nelson, cresciuto nel settore giovanile dei Gunners prima di partire in prestito verso Hoffenheim e Feyenoord.

Quest’anno, Nelson ha contribuito alla stagione dell’Arsenal con 17 presenze con 3 gol e 3 assist, spesso partendo dalla panchina. Il Milan lo ha seguito a lungo, perché poteva essere un’ottima soluzione per la rosa di Pioli. Oltre ai rossoneri, anche il Brighton di Roberto De Zerbi si è interessato all’attaccante inglese, che però resterà all’Arsenal.

Sono tanti gli attaccanti monitorati da Maldini e Massara. Come per esempio Openda del Lens, ma anche Noah Okafor. Molto dipenderà dalle cessioni e infatti a fine stagione dovrebbero salutare Origi, Ibrahimovic, ma anche Messias ed è da valutare la situazione di Brahim Diaz con il Real Madrid. Una rivoluzione annunciata, ma stavolta non dovranno esserci flop per non condizionare la prossima stagione.